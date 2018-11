Dobra żona traktuje swojego męża jak psa... [FELIETON ROBERTA MIGDAŁA]

W sieci zawrzało (zagotowało się strasznie, aż burczy i syczy jak w szybkowarze). Otóż Radio Maryja, które jest głosem w wielu polskich domach i który to głos wielu ludzi bierze sobie do serca, startuje już niedługo z nową audycją. Jej tytuł? „Jak być dobrą żoną w sypialni?”.

„Audycja, która pojawi się na antenie katolickiej rozgłośni należącej do ojca Tadeusza Rydzyka zostanie wyemitowana 11 grudnia 2018 o godzinie 21.30. Ma to być forma rekolekcji w ramach „Audycji dla małżonków i rodziców” – czytam na GazetaWroclawska.pl.

Audycja jeszcze nie wystartowała, a już budzi emocje. Internauci pytają: „A gdzie audycja dla mężczyzn, jak być dobrym mężem w sypialni?” – brzmi jeden z głosów.

Pełne oburzenie trwa, a może po prostu Radio, co nadaje z Torunia, jest bardzo trendy, cool i modne i chce, idąc z duchem czasu, dobrze doradzić... W Polsce setki poradników radzi nam, jak żyć, żeby żyć dobrze. Może radiowi specjaliści chcą pomóc parom, żeby ich małżeństwa były trwalsze, związane „aż śmierć was nie rozłączy”.

Ciekawi mnie jednak bardzo (choć ciekawość to pierwszy stopień do piekła), o czym będą mówić na antenie? Jakiego to typu będą rady. Wątpię (co pewnie rozczaruje wielu), że chodzi o jakąś edukację seksualną. Pewnie o podejście do drugiego człowieka, o miłość (tę duchową)... Ale nie ma co wróżyć z fusów – poczekamy, usłyszymy.

Stanisław Szelc, filar (Stasiu, nie obrażaj się, tu nie chodzi o twoją wagę, boś ostatnio schudł tak bardzo, że aż ci zazdroszczę) wrocławskiego kabaretu Elita powiedział mi kiedyś: „Pamiętaj, dobra żona to taka, która traktuje swojego męża jak psa. Pogłaszcze, nakarmi i od czasu do czasu wypuści z domu na noc”.

Coś w tym jest, przyznacie panowie...

A może po prostu w życiu chodzi o prostą zasadę „jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie” – jeśli mąż jest dobry, to i żona dobra będzie. I na salonach, w kuchni, i w sypialni...