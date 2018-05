W maju pod sklepami IKEA w całej Polsce, więc także we Wrocławiu pojawiły się samochody dostawcze z sieci carsharingowej Traficar. To największa taka sieć w kraju. Ich samochody przewiozą nawet popularną, dużą szafę PAX.

Do końca maja samochody pojawią się także pod pozostałymi sklepami IKEA w Polsce. Miejsca parkingowe samochodów TrafiCargo są specjalnie oznaczone kopertą oraz tabliczkami informacyjnymi. W ramach usługi TrafiCargo klienci będą mogli wypożyczyć samochody Renault Kangoo VAN.Ich przestrzeń bagażowa ma wymiary 110x120x190 cm, a z rozłożonymi siedzeniami nawet 290 cm długości, oraz pojemność do 4,6 m3 i ładowność do 800 kg. Serwis jest już dostępny w Krakowie od września 2017 roku.- Kiedy we wrześniu 2017 roku wystartowaliśmy z usługą w Krakowie, nie spodziewaliśmy się, że tak szybko zdobędzie uznanie. Zobaczyliśmy też, że w całej Polsce użytkownicy Traficara są zainteresowani tego typu opcją. Dlatego postanowiliśmy odpowiedzieć na ich potrzeby i rozszerzyć flotę samochodów dostawczych w miastach, w których dostępny jest Traficar! Dodatkowo postanowiliśmy tego rodzaju usługę nazwać TrafiCargo, ponieważ różni się od floty Traficara wielkością oraz sposobem użytkowania – mówi Konrad Karpiński, Dyrektor Operacyjny w firmie Traficar.Samochody dostawcze TrafiCargo wypożycza się tak samo jak samochody osobowe . Podstawą korzystania jest mobilna aplikacja. Za jej pomocą, po aktywowaniu konta, użytkownik znajduje na mapie najbliższy samochód i rezerwuje go. Następnie powinien w ciągu 15 minut dotrzeć do auta, zeskanować umieszczony na nim kod QR i od tej pory może cieszyć się jazdą.Aby zakończyć wynajem samochodu dostawczego po przewiezieniu mebli należy zaparkować je w wyznaczonym miejscu pod sklepem IKEA. Opłaty pozostają na tym samym poziomie co przy wypożyczeniu aut osobowych, czyli 80 groszy za kilometr, 50 groszy za minutę jazdy i 10 groszy za minutę postoju. Co ważne, również osobowe Traficary będą mogły parkować pod sklepami IKEA w wyznaczonych dla nich strefach. Miejsca na których można parkować są widoczne w aplikacji.