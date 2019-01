Do zoo we Wrocławiu wrócą goryle. Tak będzie wyglądał ich nowy dom [WIZUALIZACJE]

Nowy obiekt w ogrodzie zoologicznym znajdzie się za Madagaskarem w kierunku Stadionu Ślęży. Teraz są tam wybiegi zwierząt kopytnych, część z nich zamieszka w 2021 roku z gorylami, a watusi opuszczą nasze zoo.

Goryle wracają po ponad dwóch dekadach

Ostatni raz goryla we wrocławskim ogrodzie zoologicznym mogliśmy oglądać w 1989 roku. Miał na imię Tadao i wiadomo, że jeszcze żyje, ale już nie u nas. W historii wrocławskiego zoo zapisała się samica goryla, Pussi. Pojawiła się w 1897 roku i pobiła rekord w długości życia w ogrodzie zoologicznym. Odeszła dopiero w 1904 roku. Zoo we Wrocławiu ma nawet pomnik Pussi - odlew z jej ciała stanie w nowym kompleksie. Dlaczego od 1989 roku goryli nie ma we Wrocławiu?

- Nie było warunków na hodowlę goryli - wyjaśnia Radosław Ratajszczak, dyrektor zoo. - Ten wybieg, który mamy, ledwo nadaje się dla szympansów. Zresztą, nasze szympansy z pewnością dożyją swoich dni właśnie w tym nowym obiekcie. Po Afrykarium nadszedł czas na realizację kolejnej inwestycji. Każde zoo jest bowiem jak Czerwona Królowa z "Alicji w Krainie Czarów". By stać w miejscu, musi biec. Dlatego my teraz biegniemy.

Oprócz goryli w kompleksie zamieszkają pawie kongijskie, dzioborożce, koczkodany górskie, mangaby rudoczelne i antylopy sitatunga i antylopy bongo oraz owady, czyli np. żuki goliaty (olbrzymie żuki Konga). Na wewnętrznych wybiegach zobaczymy natomiast kusimanze. To drapieżne ssaki z rodziny mangustowatych.

- Kusimanze pozwoli nam poradzić sobie z myszami. Chcemy bowiem, by podłoże było naturalne. Żaden beton, żadne kafelki. Rozsypywanie karmy na tzw. biofloorze tworzy doskonałe środowisko dla myszy. W związku z tym wprowadzimy walkę biologiczną, czyli na wybiegu pojawią się kusimanze, które z chęcią zapolują na myszy - dodaje Ratajszczak.

Dżungla we wrocławskim zoo

Nowy obiekt umownie nazywany jest Baï.

- Jest to takie miejsce w dżungli, które jest prześwietlone i w wyniku dużej ilości wody powstaje tam podmokła łąka, na którą wychodzą wszystkie zwierzęta dżungli, które chcą skorzystać z zasobów mineralnych tych wód. Właśnie tam w dżungli spotykają się goryle i inne gatunki małp, a nawet słonie, bawoły czy antylopy - opowiada Radosław Ratajszczak. - Takie Baï chcemy tutaj odtworzyć. Jak wygląda Baï w prawdziwej dżungli. Wystarczy wpisać "Dzanga Sangha" w Google.

O udział w konkursie na koncepcję architektoniczną pawilonu wnioskowało 12 firm, spośród nich 9 dopuszczono do konkursu. Sześć firm złożyło prace, a teraz zoo rozmawia z trzema z nich - tymi, które zakwalifikowały się do finału.

Powierzchnia nowego kompleksu, który ma pomieścić nawet 20 goryli, wyniesie 1,4 ha. Kompleks będzie składał się z trzech wybiegów. Pierwsi goście będą mogli zobaczyć goryle w zoo we Wrocławiu w 2021 roku - jeszcze nie wiadomo, w którym kwartale. Koszt inwestycji szacuje się na kwotę od 50 do 100 milionów złotych. Zostanie ona sfinansowana przynajmniej w części ze środków własnych wrocławskiego zoo. Dyrektor zoo zapowiada, że będzie starał się o dotacje unijne oraz o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Możliwe, że konieczne będzie wzięcie kredytu. Pożyczka najprawdopodobniej zostanie udzielona, bo - jak powiedział Radosław Ratajszczak - Afrykarium jest już prawie w całości spłacone.

Goryle są roślinożerne i zupełnie nieagresywne. Mogą być silne, ale ze swojej siły (poza uwieszaniem się na drzewach) korzystają rzadko. Na wolności zabija się m.in. dla mięsa. Dyrektor Ratajszczak podkreśla, że gatunek ten w ciągu dwudziestu lat na wolności może wyginąć. W ciągu ostatnich dwudziestu populacja goryli skurczyła się dziesięciokrotnie.

Na zdjęciach w naszej galerii zobaczycie, jak może wyglądać nowy kompleks, czyli Baï, we wrocławskim zoo. To koncepcje trzech firm, które zakwalifikowały się do finału konkursu.