Do tych wrocławskich liceów było najwięcej chętnych [RANKING]

Wrocławski magistrat zdradza, że w tym roku było ponad 600 uczniów, którzy wskazali tylko jedną szkołę i nie dostali się do niej, czyli zostali z niczym. Dodatkowo ponad 1000 osób nie dostało się do szkoły pierwszego wyboru, ale będzie się uczyć w szkołach kolejnego wyboru. Oficjalne listy osób przyjętych pojawią się w szkołach jutro o godzinie 9. Oto najbardziej oblegane szkoły średnie we Wrocławiu.

