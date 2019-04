Do ilu krajów pojedziesz z polskim paszportem? Sprawdź to!

Czy wiedziałeś, że by wjechać do ponad 40 państw na świecie wystarczy nam dowód osobisty? Wciąż jednak to paszport jest dla nas przepustką do wielu ciekawych i atrakcyjnych turystycznie miejsc. Czy wiesz do ilu państw możesz wjechać dzięki temu dokumentowi? Zbadała to firma The Henley & Partners, która opublikowała światowy ranking paszportów. Zobacz, w którym kraju paszport daje najwięcej możliwości obywatelom, a w którym najmniej. Jak wypada Polska?