Sprawdziliśmy dla Was, jak wygląda kalendarz dni wolnych w 2018 roku. Jeśli lubicie odpoczywać od pracy, to umiejętnie planując urlop i wykorzystując dni wolne w 2018 roku, będziecie mieć prawie dwa miesiące laby... Jak to zrobić?

W przyszłym roku będziemy mieć o jeden dzień pracujący więcej niż w obecnym. Wolnych dni od pracy będzie 118. To oczywiście weekendy i 13 świąt. Do tego, w zależności od stażu pracy dojdzie 20 lub 26 dni płatnego urlopu. Odpowiednio planując dni wolne można wydłużyć sobie urlop. Biorąc 15 dni urlopu możemy liczyć nawet na 47 dni wolnego.(poniedziałek) – Nowy Rok(sobota) – Trzech Króli (Objawienie Pańskie)(niedziela) – Wielkanoc(poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny(wtorek) – Święto Pracy(czwartek) – Święto Konstytucji 3 Maja(niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)(czwartek) – Boże Ciało(środa) – Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny(czwartek) – Wszystkich Świętych(niedziela) – Święto Niepodległości(wtorek) – Boże Narodzenie (pierwszy dzień)(środa) – Boże Narodzenie (drugi dzień)Pierwszy wolny weekend wypada już na przełomie roku. Biorąc cztery wolne dni (2, 3, 4, i 5 stycznia) możemy odpoczywać przez 10 dni od soboty 30 grudnia do poniedziałku 8 stycznia. Wszystko przez to, że święto Trzech Króli przypada w sobotę. Będzie nam przysługiwał za to dzień wolny, który można wykorzystać właśnie 8 stycznia.Na kolejny długi weekend poczekamy do Wielkanocy. Tradycyjnie będą to trzy wolne dni - sobota, niedziela i poniedziałek (31 marca - 2 kwietnia).Kolejna szansa na dłuższe wolne wypadnie na przełomie kwietnia i maja. Biorąc 2 dni urlopu (poniedziałek 30 kwietnia i środę 2 maja) będziemy odpoczywać od 28 kwietnia do 6 maja przez 9 dni.Z kolei biorąc urlop w, piątek 1 czerwca, w związku z przypadającym w czwartek Bożym Ciałem odpoczniemy przez 4 dni - do 3 czerwca.Dłuższe wolne szykuje się w połowie sierpnia. Biorąc cztery dni urlopu (poniedziałek 13 sierpnia, wtorek 14 sierpnia, czwartek 16 sierpnia i piątek 17 sierpnia) będziemy odpoczywać przez 9 dni od 11 do 19 sierpnia.Długi weekend można wykorzystać także w listopadzie. Wtedy trzeba wziąć wolne w piątek - 2 listopada i w pracy nie pojawimy się od 1 do 4 listopada.Ostatni wolny długi weekend to oczywiście Boże Narodzenie. W przyszłym roku wypadnie we wtorek. Biorąc cztery dni wolnego - poniedziałek 24 grudnia, czwartek 27 grudnia, piątek 28 grudnia i poniedziałek 31 grudnia będziemy wypoczywać przez 11 dni - od 22 grudnia do 1 stycznia.