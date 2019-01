Dni Filmowe LUX 2018 już od 29 do 31 października we Wrocławiu

- Przyznawana co roku Nagroda Filmowa LUX została ustanowiona w 2007 roku przez Parlament Europejski jako wyraz wsparcia dla kulturowej i językowej różnorodności Europy. Promuje obrazy, które są próbą znalezienia odpowiedzi na nurtujące współczesnych Europejczyków pytania dotyczące tożsamości i wartości, a jednocześnie uzmysławiają poszczególnym ludziom i społeczeństwom nie tylko własną rzeczywistość, ale też rzeczywistość innych ludzi i społeczeństw. Stworzeniu tego wyróżnienia przyświecały dwa cele: ułatwienie dystrybucji ambitnych filmów powstających na Starym Kontynencie oraz podsycenie publicznej debaty na temat Europy – panujących w niej wartości i ważnych kwestii społecznych. Nagroda Filmowa LUX promuje historie, które są czymś więcej niż tylko źródłem rozrywki - informują organizatorzy. - W jaki sposób mają zostać osiągnięte te cele? W ułatwieniu obiegu filmów pomaga stworzenie dla finałowej trójki napisów w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej, co znacząco pomaga w wykonaniu krajowych kopii oraz pakietów kina cyfrowego (DCP) dla każdego z 28 państw członkowskich. Co więcej, film, który w listopadzie zostanie ogłoszony laureatem Nagrody LUX, będzie zaadaptowany do potrzeb osób niedowidzących i niedosłyszących - dodają.

To właśnie podczas Dni Filmowych nadarza się idealna okazja do podjęcia dyskusji na temat problemów poruszanych w finałowych produkcjach – zarówno w debatach toczonych na żywo, tuż po zakończeniu seansów, jak i tych, które przenoszą się do mediów społecznościowych. Widzowie mogą dzielić się spostrzeżeniami oraz głosować na swój ulubiony film na stronie internetowej Nagrody Filmowej LUX (www.luxprize.eu) lub na jej profilu na Facebooku. Obraz, który zdobędzie najwięcej głosów, otrzyma Nagrodę Publiczności w ramach Nagrody Filmowej LUX na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach w 2019 roku.

Zaproszenia na pokazy w ramach Dni Filmowych LUX można odebrać w Biurze Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu przy ul. Widok 10 oraz w kasach Kina Nowe Horyzonty.

Kalendarz projekcji w Kinie Nowe Horyzonty

ul. Kazimierza Wielkiego 19a/21, godz. 19.00, sala nr 5

• 29.10.2018 „Styx”, reż. Wolfgang Fischer (Niemcy, Austria)

• 30.10.2018 “The other side of everything”, reż. Mila Turajlic (Serbia, Francja, Katar)

• 31.10.2018 „Twarz”, reż. Małgorzata Szumowska (Polska)