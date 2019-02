Podczas Wszystkich Świętych i przedłużonego weekendu sporo działo się we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Jeśli nie mieliście czasu śledzić tych wydarzeń, a teraz wróciliście do codzienności, przedstawiamy najważniejsze wydarzenia w telegraficznym skrócie. Dodatkowo przy każdym slajdzie w galerii znajduje się link, który umożliwi przejście do interesującego Was materiału.