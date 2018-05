Zamek Kliczków to miejsce idealne na długi weekend z rodziną, nie tylko ze względu na komfortowe warunki wypoczynku, przepyszną kuchnię regionu oraz moc atrakcji dla dzieci. To też doskonała baza do pieszych i rowerowych wypraw przez Bory Dolnośląskie i tajemnicze meandry rzeki Kwisy. Spędź czas aktywnie z rodziną na naszym basenie, kortach tenisowych, boisku rekreacyjnym, znajdź skarb podążając naszym Questem oraz przekonaj się jakie atrakcje czekają na Was w Stajni Książęcej.

