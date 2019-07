Dlaczego właśnie teraz warto wybrać się na wystawę fresków z Kaplicy Sykstyńskiej?

Body Worlds - wystawa ludzkich ciał we Wrocławiu (BILETY, TERMIN)

Od 26 września do 24 grudnia we Wrocławiu będzie można podziwiać wystawę BODY WORLDS & The Cycle of Life. Słynna wystawa autorstwa dr. Gunthera von Hagensa pojawi się po raz pierwszy w Polsce. Stanie w Magnolia Park przy ul. Legnickiej. Jest to pierwsza publiczna wystawa dotycząc...