Dlaczego w Siechnicach strzelają z... armat. I co jest celem?

- Wybuch gazów w urządzeniu powoduje powstanie uderzeniowej fali dźwiękowej, która wzbija się w górę z prędkością 300m/s. Wystrzały są powtarzane co około 7 sekund, więc fale nakładają się na siebie i tworzą swego rodzaju barierę dla kropel wody, które nie dostają się do gradzin, tylko opadają wcześniej. Same kryształy także się nie powiększają. W konsekwencji na terenie zasięgu działania działka, czyli około 1 km kw. zamiast gradu spada deszcz. Tyle w teorii. Nie dysponujemy jednak jak na razie żadnymi badaniami ani potwierdzonymi informacjami, że siechnicka armata funkcjonuje zgodnie z założeniami - tłumaczy Jacek Gierczak, kierownik wydziału środowiska Urzędu Miasta w Siechnicach.

- Takie metody ochrony upraw są powszechnie stosowane na świecie, między innymi w USA, ale na dużych przestrzeniach. Wyliczono, że aby wybuchy nie były uciążliwe dla mieszkańców, urządzenie powinno znajdować się po środku działki o powierzchni 100 hektarów. Jak pokazuje praktyka, działko faktycznie działa w taki sposób, jak opisuje teoria i nie ma wpływu na poziom deszczu, jaki pada na okolicznym terenie. W Polsce użytkowanie armat jest utrudnione ze względu na wielkość działek. Jest to jedna z najtańszych i najbardziej skutecznych metod ochrony roślin - mówi dr Marta Czaplicka-Pędzich z katedry ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Siechniccy urzędnicy szacują, że dźwięk, jaki emituje działko przeciwgradowe sięga nawet 130 decybeli, czyli tyle, co wybuchy fajerwerków, albo startujący myśliwiec. Jeśli taki hałas powtarza się wielokrotnie i do tego także w nocy, może być on uciążliwy dla mieszkańców.

Siechnickie szklarnie zajmują obszar 40 hektarów. Andrzej Kornafel, dyrektor operacyjny firmy Polskie Pomidory S.A. zapewnia jednak, że spółka stosuje się do wszystkich przepisów, jakie obowiązują na terenie kraju, a ich działko montowane było przez profesjonalną firmę, która działa w tym obszarze. Kornafel poinformował także, że dziś spółka wyśle do Urzędu Miasta w Siechnicach oficjalną odpowiedź na zapytania urzędników.

To już druga podobna sprawa na Dolnym Śląsku

Podobną jak w Siechnicach, armatę w 2012 roku zainstalował na swoim terenie właściciel firmy sadowniczej z okolic Oleśnicy. Początkowo działko wzbudzało zainteresowanie i pozytywne emocje. Jednak trzy lata później do Urzędu Gminy w Oleśnicy wpłynęła petycja, w której zaniepokojeni mieszkańcy prosili o interwencję. Ich zdaniem wystrzały na terenach należących do Wiesława Podczaszyńskiego powodują, że w okolicy pada mniej deszczu, co powoduje szkody u innych rolników. Urzędnicy odpowiedzieli, że nie mają prawnych możliwości reakcji i polecili wystąpienie do sądu z powództwem cywilnym w tej sprawie. Tak też się stało. Ostatecznie mieszkańcy przegrali jednak tę sprawę.