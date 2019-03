"Dlaczego mamusia pije!" bestseller Gill Sims

O KSIĄŻCE:

Przygotujcie miskę popcornu, usiądźcie wygodnie na kanapie i zapnijcie pasy - oto bowiem Gill Sims, naczelna propagatorka rodzicielstwa bez filtrów, wjeżdża na salony. Jeśli czasem tęsknicie za erą sprzed macierzyństwa, place zabaw uważacie za najnudniejsze miejsca na świecie i oddałybyście wiele, by wieczory ze Świnką Peppą zmienić na cykliczne spotkania z koleżankami przy winie - to pozycja dla Was.

Lektura zabawnego i zarazem przerażająco autentycznego dziennika styranej matki, skrzyżowanego z roastem na parenting, to idealny pretekst, by na dobre porzucić myśli o dopłacie 500+".

Magdalena Kostyszyn

“Szczere i bardzo śmieszne – w tych historiach z pewnością niejedna mama zobaczy siebie” – The Sun

O AUTORCE:

GILL SIMS jest ilustratorką i autorką niezwykle popularnego bloga parentingowego „Peter i Jane”. Mieszka w Szkocji

z mężem, dwójką dzieci i niezwykle krnąbrnym terierem, który rządzi ich domem.

Zainteresowania Jane (między innymi) to picie wina, marnotrawienie czasu na social media, (nieudane) próby zachowania młodości i wielogodzinne poszukiwania psa, gdy terierek akurat zdecyduje się na wypad.