Na początku tygodnia we wrocławskim oddziale Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków –odbyło się kolejne, z cyklu 12 wydarzeń poświęconych „Deklaracji 12 zasad w walce o dłuższe życie z cukrzycą”, spotkanie chorych z cukrzycą, ich rodzin i bliskich. Podczas konferencji Danuta Wrona - prezes Koła PSD Wrocław Centrum przekazała Deklarację Jadwidze Książek-Ardelli – Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia UM Wrocławia oraz Jarosławowi Maroszkowi – Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego województwa dolnośląskiego. W spotkaniu wziął także udział Arkadiusz Wyjadłowski- prezes wojewódzkiego oddziału PSD oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Aktywni z cukrzycą”. W spotkaniu uczestniczyło prawie 100 chorych wraz z rodzinami i bliskimi.

- mówi Danuta Wrona, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków - Koło Wrocław Centrum.W Polsce na cukrzycę cierpi blisko 3 mln osób, a ponad 5 mln ma stan przedcukrzycowy. Na świecie co 6 sekund z powodu powikłań tej choroby umiera 1 osoba. Na cukrzycę typu 2, która dotyka aż 80% chorych, zapadają coraz młodsze osoby. Przyczyniają się do tego niezdrowe nawyki żywieniowe oraz brak aktywności fizycznej.12 lat - aż o tyle krócej mogą żyć chorzy na cukrzycę, u których doszło już do powikłań sercowo-naczyniowych – informują eksperci. W obliczu alarmujących statystyk przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Stowarzyszenia „Aktywni z cukrzycą” i portalu moja cukrzyca.org stworzyli „Deklarację 12 zasad w walce o dłuższe życie z cukrzycą”, która obejmuje najbardziej istotne kwestie dotyczące profilaktyki, leczenia i kompleksowej opieki nad chorym z cukrzycą.Deklaracja powstała w ramach ogólnopolskiej kampanii „Dłuższe życie z cukrzycą” i zostanie zaprezentowana w 12 miastach w Polsce m.in.: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej i Szczecinie.Więcej na www.dluzszezyciezcukrzyca.pl