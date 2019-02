Dawne sprzęty domowe i urządzenia. Czy wiesz, do czego służyły? Sprawdź! [ZDJĘCIA]

Jak kiedyś wyglądał telefon? (nie miał ekranu i przycisków). Albo wyciskarka do soku? Lub pamięć komputera? (wielka jak szafa). Nasi rodzice i dziadkowie z pewnością rozpoznają wszystkie sprzęty na naszych zdjęciach. A Wy dacie radę? Jak wyglądała szatkownica do kapusty? Lub ubijak do robienia masła? Zobaczcie zdjęcia przedmiotów, które na co dzień można oglądać we wrocławskim Centrum Historia Zajezdnia (ul. Grabiszyńska), na Wielkiej Wystawie Wrocław 1945-2016.