Dariusz Śledź: Zależy mi na tym, by Vaclav Milik wrócił mocny, a nie by dołować go stawianiem w roli „niepotrzebnego elementu”

Co ciekawe, najwięcej problemów sprawił WTS-owi ten ostatni rywal, czyli beniaminek, który na Stadionie Olimpijskim był wspierany przez kilkuset głośnych kibiców.

– To był bardzo trudny mecz, lecz spodziewaliśmy się, że taki będzie. Wiedzieliśmy, że Griszka (Grigorij Łaguta – przyp. red.) jedzie dobrze – stwierdził Dariusz Śledź.

Żużlowcy Sparty w social mediach: Janowskich dwóch, Jamróg szkoli swojego następcę, Fricke docenia kibiców

W starciu z „Koziołkami” osiem punktów zdobył Tai Woffinden, który we Wrocławiu nie zwykł mijać linii mety na ostatnim miejscu. Tymczasem w piątek taka sytuacja miała miejsce dwukrotnie. Szkoleniowiec wrocławskiego zespołu po zakończeniu spotkania wyjaśniał przyczyny nieco słabszego niż zwykle występu lidera „Spartan”. – Musimy usprawiedliwić Taia. Dziś nie czuł się najlepiej. Miał pewne kłopoty ze zdrowiem i cieszymy się, że był z nami i dał z siebie wszystko. Taką postawę trzeba wręcz docenić. Mam nadzieję, że za tydzień będzie już w pełni sił – powiedział trener WTS-u.

Poza składem Betardu Sparty (podobnie jak w konfrontacji z MrGarden GKM-em Grudziądz) znalazł się Vaclav Milik. – Dziś jest za wcześnie, aby odpowiedzieć na pytanie, czy wspomoże nas w rewanżu z Motorem. Naprawdę zależy mi na tym, by Vaszek wrócił mocny, a nie by dołować go stawianiem w roli „niepotrzebnego elementu”. Za bardzo go szanuję, by mu to zrobić – tłumaczy Śledź.