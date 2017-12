(© Materiały prasowe)

Hitem nadchodzącego roku w Muzeum Miejskim Wrocławia będzie wystawa „Dali Warhol – geniusz wszechstronny”. Jej otwarcie planowane jest na przełomie marca i kwietnia, w Muzeum Teatru.

Prace, które zobaczymy w Muzeum Teatru (oddziale Muzeum Miejskiego Wrocławia), były prezentowane w Pałacu Kultury i Nauki. Ikony pop-artu i surrealizmu zagoszczą w znakomitej aranżacji. W Pałacu Kultury i Nauki pokazano ponad 120 prac, pochodzących z prywatnych kolekcji i fundacji. We Wrocławiu ekspozycja będzie mniejsza, dostosowana do gabarytów Muzeum Teatru.



– Przez ich prace zaprezentowane zostanie życie twórców, ekspozycja zestawia dwóch geniuszy – mówi Maciej Łagiewski, dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia.



Wystawa, którą Muzeum organizuje wspólnie z Digital Open Group, dotknie tajemnicy sukcesu artystów, zadaje pytanie o podobieństwa i różnice, konfrontuje odwiedzającego z własnymi wyobrażeniami o pieniądzach i sławie. Pokazuje artystów wyrastających z ram swoich czasów. Zestawia dwie wybitne indywidualności XX wieku działające w sztuce. Kontrowersyjni artyści już za życia stali się legendą, a ich dzieła przeszły do historii całkowicie zmieniając świat sztuki. Obaj starannie kreowali własny wizerunek i rzeczywistość wokół siebie.



Andy Warhol jest uważany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli pop-artu. Andrew Warhola, bo tak nazywał się naprawdę, był synem imigrantów słowackich z klasy robotniczej. Do jego słynnych prac należy seria dolarów, projekty puszki zupy Campbell’s, Coca-Coli oraz niezliczone, powielane portrety gwiazd ekranu, m.in.: Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Elvisa Presley’a. Salvador Dali urodził się w 1904 roku, jest Katalończykiem. Najsłynniejsze prace surrealisty to „Płonąca żyrafa”, „Uporczywość pamięci”, „Chrystus św. Jana od Krzyża”. W historii filmu zapisał się jako współtwórca „Psa andaluzyjskiego” (wspólnie z Luisem Bunuelem).





