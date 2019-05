Dałeś się naciągnąć na garnki? UOKiK po stronie konsumentów

Wrocław. Strajk nauczycieli coraz słabszy. Przeczytaj szczegóły!

- Nasze nastawienie jest równie bojowe jak na początku, nie przerwiemy akcji, no chyba, że rząd wróci do stołu rozmów i zacznie negocjować, a nie tylko wyciągać porozumienie pod którym podpisała się Solidarność – słyszymy od strajkujących nauczycieli we Wrocławiu.