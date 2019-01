Dagmara z Królowych życia, celebrytka z Dolnego Śląska zagra u Vegi... kobietę mafii! [ZDJĘCIA, FILM]

Dagmary Kaźmierskiej specjalnie przedstawiać nikomu nie trzeba. W Kłodzku jest znanym kolorowym ptakiem. W kraju rozpoznawalna głównie dzięki udziałowi w programie Królowe życia, który cieszy się tak dużą popularnością, że szefowie stacji TTV dali swojej gwieździe kolejny czas antenowy i nowy program: Made in Maroko.

Celebrytka o specyficznym sposobie bycia, zamiłowaniu do przepychu i luksusu w bardzo krzykliwym wydaniu budzi wciąż sporo kontrowersji. Wielu nie może zapomnieć jej, że w przeszłości związana była z przestępcami, którzy werbowali do agencji towarzyskiej dziewczyny i zmuszali je do prostytucji. Sama Dagmara Kaźmierska również trafiła do więzienia... O czym jednak chce zapomnieć.

Po tym, jak Dagmara Kaźmierska wróciła na wolność, zaczęła się jej przygoda z telewizją. Kiedy nasi dziennikarze pytali ją o bujną przeszłość, tłumaczyła że każdy w życiu popełnia błędy. Ona zapłaciła za swoje. A najważniejsze jest, by umieć wyciągnąć wnioski. Jedni ją pokochali, inni czują jeszcze większą niechęć. Jedno jest pewne. Nikt koło Dagmary Kaźmierskiej nie przechodzi obojętnie.

Teraz Dagmara Kaźmierska znowu będzie miała styczność ze światem przestępczym, gangiem i prawdziwą mafią? Na szczęście tylko na ekranie kin. Do roli zaangażował ją kultowy już polski reżyser Patryk Vega, czym Dagmara Kaźmierska pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Co o tym myślicie?

Dagmara Kaźmierska w Kobietach mafii 2 zagra obok takich gwiazd, jak Piotr Adamaczyk, Agnieszka Dygant, Katarzyna Warnke, Janusz Chabior, czy Aleksandra Popławska.

Agnieszka Dygant o filmie Kobiety mafii 2