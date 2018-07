A wszystko w ramach akcji protestacyjnej. Policjanci chcą więcej zarabiać. A ponieważ nie mogą strajkować na budynkach i radiowozach wywieszą flagi Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Od 10 lipca nie będą też karać mandatami, tylko pouczać. Do akcji dołączą policjanci z Dolnego Śląska.

Policjanci nie mogą strajkować, stąd pomysł na akcję protestacyjną. Piotr Malon, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów na Dolnym Śląsku tłumaczy, że oflagowane zostaną radiowozy i budynki policji w naszym regionie.Główne działania rozpoczną się we wtorek, 10 lipca. Wtedy funkcjonariusze będą starali się wystawiać jak najmniej mandatów, a jedynie udzielać pouczeń.- Będziemy się starali wystawiać jak najmniej mandatów, ale oczywiście w najbardziej drastycznych przypadkach nie będziemy pobłażać kierowcom - dodaje szef policyjnych związków zawodowych na Dolnym Śląsku. To dopiero początek protestu, którego przejawem ma być także strajk włoski . Funkcjonariusze będą drobiazgowo wykonywać wszystkie służbowe czynności.Funkcjonariusze, którzy wezmą udział w akcji protestacyjnej, chcą więcej zarabiać. Kolejnym postulatem jest odmrożenie waloryzacji płac i przywrócenie poprzedniego systemu emerytalnego.- Niskie zarobki i wielkie wymagania powodują, że w efekcie jest coraz mniej chętnych do pracy. Ze służby odchodzą doświadczeni funkcjonariusze - mówi Piotr Malon. W dolnośląskiej policji zaczyna brakować rąk do pracy. Od stycznia do marca ze służby odeszło 163 funkcjonariuszy. Na to miejsce przyjęto zaledwie 55 osób. W kwietniu , w naszym regionie było aż 557 wolnych etatów.