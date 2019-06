Czy we wrocławskich szkołach średnich zabraknie w tym roku miejsc? Przeczytaj!

W LO nr 9, mimo że również funkcjonowało przy nim gimnazjum, powstanie aż 15 klas (siedem po szkole podstawowej, siedem po gimnazjum).

Na razie wpłynęło 800 podań od osób, dla których "dziewiątka" jest pierwszym wyborem. Gdyby uwzględnić także wnioski drugiego i trzeciego wyboru, byłoby ich aż 3998 (i przypomnijmy, że rekrutacja trwa, więc ta liczba może się zwiększyć). Miejsc jest 480.

- Najbardziej oblegana jest klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna. W ubiegłych latach miasto dawało nam zgodę, by utworzyć dwie klasy o tym profilu, tak duże było zainteresowanie. Chodzi przecież o to, by móc spełnić oczekiwania kandydatów - dodaje Koziej. - Na razie nie zauważamy większej liczby osób na jedno miejsce, ale to wszystko może się jeszcze zmienić. Zrobiliśmy oczywiście wstępne przymiarki do przyjęcia podwójnego rocznika i z tego powodu wyremontowaliśmy cztery pomieszczenia, w których będą mogły od nowego roku odbywać się zajęcia. Będziemy też musieli wprowadzić lekcje o godz. 7.15 oraz wydłużyć niektóre zajęcia do 16.15. Nie chcemy systemu dwuzmianowego, bo zależy nam na tym, by w szkole popołudniami móc prowadzić zajęcia pozalekcyjne. Widzimy, że to jest bardzo potrzebne.