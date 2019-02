Zmniejszenia liczby lekcji religii we wrocławskich szkołach z dwóch do jednej tygodniowo oraz przesunięcia tych zajęć na pierwszą lub ostatnią lekcję - tego chce Nowoczesna, koalicjant prezydenta Jacka Sutryka w radzie miejskiej. Czy ten pomysł ma szanse na realizację? Co na to Kościół?