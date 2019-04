Czy w weekend we Wrocławiu spadnie śnieg? Prognoza pogody

W sobotę spadnie śnieg - powtarzają sobie nawzajem wrocławianie, powołując się na prognozy pogody w aplikacjach telefonicznych. - Spanie. Ale nie we Wrocławiu - uspokajają meteorolodzy. Opady śniegu na Dolnym Śląsku mogą pojawić się w sobotę tylko na obszarach górskich. Mimo to chłód utrzyma się jeszcze do końca tygodnia.

- Pamiętajmy, że gdzieniegdzie dalej jest śnieg. Na Śnieżce nawet 100 cm - mówi dr Mieczysław Sobik z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. - We Wrocławiu w dalszym ciągu mamy do czynienia z anomalią chłodnej masy powietrza, która napłynęła do nas z północnego wschodu. Tak będzie jeszcze dziś i jutro. Ale bez obaw, najgorzej i tak było wczoraj. W nie tak daleko oddalonym Lesznie temperatura spadła do minus 4,5 stopnia Celsjusza.

W sobotę i niedzielę termometry we Wrocławiu wskażą 10 stopni Celsjusza. Niewielkiego ocieplenia możemy spodziewać się w nocy z soboty na niedzielę, wtedy przewidywane są również opady deszczu.

Natomiast w przyszłym tygodniu ociepli się i rozpogodzi. Temperatura wzrośnie do 15 stopni Celsjusza, a święta wielkanocne będą już bardzo ciepłe - termometry pokażą nawet 20 stopni Celsjusza.