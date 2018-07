Każdego roku Główny Urząd Statystyczny publikuje dane dotyczące bezpieczeństwa. Sprawdza m.in. gdzie dokonywanych jest najwięcej przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, kryminalnych oraz drogowych. Jak na tym tle wypadają dolnośląskie miasta? Portal polskawliczbach.pl opublikował raport na ten temat według danych GUS z 2017 roku.

Przestępstwa przeciwko mieniu

Do tego typu przestępstw należą m.in.: uszkodzenia mienia, oszustwa, paserstwo, przywłaszczenia.



Jednym z kryteriów badanych przez GUS jest ilość przestępstw przeciwko mieniu (na 1000 mieszkańców). W kraju najgorzej wypada w tej kategorii Krosno (138,3 przestępstwa na 1000 osób). Warto zaznaczyć, że liczba sprawdzonych miast to ponad 900.



Wśród dolnośląskich miast przoduje tu Legnica (5. miejsce - 28,3 przestępstwa na 1000 osób).



Wrocław jest tylko o dwa oczka wyżej (24 przestępstwa na 1000 osób).



Jelenia Góra zajmuje miejsce 9. (23,2 przestępstwa).



Miejsce 14 zajmuje Zgorzelec mający 19.8 przestępstw na 1000 osób.



Bolesławiec (17.3 przestępsw) zajmuje miejsce 29., natomiast Złotoryja jest 36.(16.2).



Miejsce 41. przypadło w powiecie Lubińskim, w którym odnotowuje się 15.9 przestępstw na 1000 osób.



Wałbrzych jest z kolei 47. GUS podaje, że na 1000 osób przypada tam 14,5 przestępstwa.



Miasta powiatu polkowickiego znajdują się na miejscu 51. (w 2017 odnotowano tu średnio 13,5 przestępstwa na 1000 osób).



Głogów pod tym względem znajduje się w końcówce pierwszej setki. W 2017 roku odnotowano tu średnio 11.3 przestępstw przeciwo mieniu na 1000 osób - co dało mu 92. miejsce.





