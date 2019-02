Czy w szkole na wrocławskim Zakrzowie powstanie wreszcie basen?

Miasto do dziś nie znalazło pieniędzy na jego realizację. O inwestycji rozmawiano przed tygodniem na kolegium prezydenckim, czyli spotkaniu prezydenta Jacka Sutryka, wiceprezydentów i szefów miejskich komórek. Decyzja o budowie jednak nadal nie zapadła.

- Basen to nasze marzenie. Powstał piękny projekt, który połączyłby go z nową halą sportową, salką gimnastyczną, pomieszczeniami do odnowy biologicznej i kawiarenką – mówi dyrektor szkoły Urszula Krasoń.

Mimo że projekt kompleksu sportowego powstał w 2009 roku, nadal wygląda imponująco. Centralna część budynku to reprezentacyjny hol wejściowy. Stąd będzie widok na basen i salę sportową. Szerokie schody poprowadzą na antresolę, gdzie powstanie kawiarnia. W zachodnim skrzydle ma pojawić się pływalnia i szatnie. W odrębnych pomieszczeniach przewidziano siłownię i pomieszczenie do tenisa stołowego. Na piętrze pojawi się widownia i pomieszczenia do odnowy biologicznej. Szkoła będzie bezpośrednio połączona z kompleksem sportowym.

Inwestycja ma zagospodarować aż trzy hektary placu obok szkoły. Przygotowany przez dziesięcioma laty projekt trzeba będzie nieco zmodyfikować, bo w międzyczasie zaszły zmiany w przepisach budowlanych.

W szkole uczy się obecnie ponad 800 uczniów. Z kompleksu sportowego mogłyby korzystać okoliczne szkoły, a także zwykli mieszkańcy.

- W naszych uczniach drzemie bardzo duży potencjał sportowy. Na razie mamy do dyspozycji niewielką halę sportową, salkę gimnastyczną i trzy nowe boiska z bieżnią i skocznią w dal – dodaje dyrektor.

W ratuszu rozkładają ręce. Choć o inwestycji rozmawiano na posiedzeniu kolegium prezydenckiego, realizacja obiektu przy SP nr 44 nie jest ujęta w planach inwestycyjnych miasta. - Zostanie poddana analizie przy pracach nad nową edycją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego - przekazali nam urzędnicy.