Czy Twój pies jest już gotowy na wakacyjne podróże?

Do takich aktywności potrzebne są odpowiednio dobrane szelki, które umożliwią psu bezpieczną zabawę a właścicielom zapewnią komfort użytkowania. W tym przypadku najlepiej sprawdzą się szelki sportowe, które dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu idealnie dopasują się do psiej sylwetki, a specjalna powłoka odporna na błoto i wodę umożliwi użytkowanie szelek przez cały urlop bez potrzeby ich prania i suszenia. Hubuform oferuje wiele modeli szelek dla psów, które idealnie sprawdza się podczas wakacyjnych wypraw!

Szelki dla psa TrueLove lub Hurtta to wygoda dla czworonożnych miłośników dalekich, pieszych wycieczek. Szelki sprawdzą się także przy codziennych aktywnościach, jak również podczas treningów. Idealnie nadają się też dla psich sportowców, którzy upodobali sobie takie dyscypliny jak np. Flyball, Agility, Frizglity czy Dog Frisbee. Szelki posiadają regulację w 4 punktach, dzięki czemu można idealnie dopasować je do psiaka.

Z kolei torba typowo transportowa, czyli transporter to rozwiązanie dla tych właścicieli psów, którzy często podróżują ze swoim pupilem, np. startując na wystawach i zawodach. Jest to dobry pomysł, ponieważ torba oprócz funkcji transportera posiada także funkcjonalność przenośnego legowiska.

Hubuform oferuje najlepszej jakości transportery, maty do samochodu i plecaki takich firm jak: Sleepypod, Ibiyaya , United Pets, czy Hunter.

Zabawki, miski turystyczne i butelki na wodę – przybornik psiego podróżnika

Wybierając się z psem na wakacyjne wyprawy warto pamiętać także o misce turystycznej . Producenci oferują różnorodne ich warianty. Mogą to być silikonowe składane miski zajmujące mało miejsca po użyciu lub pakiet dwóch misek w jednym na wodę i karmę, czy też butelka z poidełkiem.

Ostatnia propozycja to butelka wykonana z bezpiecznego, przeznaczonego do żywności tworzywa firmy Hunter lub United pets, posiadająca sprytny silikonowy ‘ liść’ ułatwiający picie czworonoga.

Wybierając się nad jezioro czy morze, warto także zaopatrzyć się w zabawki do wody . Mogą to być pływające piłki, zabawki do aportowania firmy Chuckit lub bardzo uniwersalna zabawka Puller do aportowania na lądzie i w wodzie. Firma Hunter proponuje bardzo miękkie i pływające zabawki bezpieczne dla psich dziąseł, doskonałe również dla małych piesków.