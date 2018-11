Czy to koniec kariery Cezarego Morawskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu? Urząd marszałkowski informuje, że w najbliższy poniedziałek, tj. 26 listopada 2018 r. zostanie podjęta uchwała o odwołaniu Pana Cezarego Morawskiego ze stanowiska Dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. To decyzja Marszałka Przybylskiego oraz Michała Bobowca, członka zarządu odpowiedzialnego za kulturę. Uchwała zostanie podjęta na pierwszym posiedzeniu nowego zarządu województwa. Urząd Marszałkowski, po konsultacjach otrzymał pozytywne stanowiska dla tej decyzji ze strony: Ministerstwa Kultury oraz związków zawodowych Teatru Polskiego we Wrocławiu.

Fot. Tomasz Ho£Od / Polska Press