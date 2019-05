Czy nauczyciele z Wrocławia stworzą nowy związek zawodowy? Przeczytaj!

Zaważyło rozczarowanie decyzją władz ZNP o zawieszeniu strajku. Poza tym nie chcą być kojarzeni z żadną partią. Nauczyciele z Wrocławia myślą o stworzeniu własnego związku zawodowego.

- Jesteśmy za przekształceniem wrocławskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego w bardziej spójną organizację i nawiązaniem ściślejszej współpracy z komitetami w innych miastach – ujawnia nam Agnieszka Kałczyńska - Durlej rzeczniczka Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu, jednocześnie anglistka w VIII LO. - Do takich wniosków doszliśmy podczas wielu rozmów z naszymi członkami. Jeszcze do końca nie wiemy czy będzie to związek zawodowy czy stowarzyszenie, ale bardziej skłaniamy się ku drugiej formie - dodaje.

Przypomnijmy, międzyszkolne komitety strajkowe zawiązały się w 20 miastach już po rozpoczęciu strajku nauczycieli. Zrzeszają tysiące nauczycieli. Ich działalność zaczął koordynować powołany w Warszawie Ogólnopolski Międzyszkolny Komitet Strajkowy, ale po poparciu dla decyzji Związku Nauczycielstwa Polskiego o przerwaniu strajku i wezwaniu do udziału w radach klasyfikacyjnych bez konsultacji z MKS-ami w regionach, większość z nich zerwała z OMKS-em współpracę.

Rozczarowanie zawieszeniem strajku

Na pytanie czy ich decyzja, to wyraz braku zaufania do istniejących związków zawodowych w oświacie z ZNP i Solidarnością na czele, nauczyciele odpowiadają: - Zaważyło nasze niezadowolenie i rozczarowanie decyzją Zarządu ZNP i przewodniczącego Sławomira Broniarza o zawieszeniu akcji strajkowej – przyznaje Agnieszka Kałczyńska - Durlej. - Wielu z nas było zdeterminowanych, by prowadzić akcję do skutku i uważamy, że jej przerwanie było dużym błędem.