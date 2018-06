Macie monitoring na osiedlu? Zastanawialiście, się czy po wejściu RODO, można nadal nagrywać chodniki na waszych osiedlach i przechowywać takie nagrania? Otóż można. Jest to legalne, ale przechowywać nagrania możecie tylko wtedy, jeśli dojdzie do jakiegoś incydentu, np. kradzieży. Jeżeli nie, to nagrania części wspólnych trzeba usuwać bez żadnej zwłoki.

Wejście w życie RODO 25 maja nie spowodowało tego, że monitoring na osiedlu stał się w Polce nielegalny. Monitoring może być wykorzystywany w określonych celach. Jeżeli ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób, bezpieczeństwa mienia bądź ma na celu chronienie tajemnic prawnie chronionych, wtedy jest dozwolony w większości przypadków.Właściciel prywatnej posesji bez wątpienia może filmować swój teren. Jeżeli kamera obejmuje przestrzeń publiczną, taką jak wspólny chodnik, to przechowywanie wizerunku przechodniów jest uzależnione od tego, czy w danym przypadku monitoring może przydać się w przyszłości.– Czyli, czy są uzasadnione podstawy do archiwizowania czyjegoś wizerunku do zapewnienia swojego bezpieczeństwa – tłumaczy dr Maciej Kawecki, dyrektor departamentu zarządzania danymi w ministerstwie cyfryzacji.Chodzi na przykład o udowodnienie włamania do prywatnego domu. Wtedy nagranie z kamery obejmującej części wspólnej może się przydać do zidentyfikowania złodzieja. Nagrania części wspólnych powinny być jednak przechowywane przez krótki czas.– Jeżeli nie doszło do jakiegoś incydentu, na przykład włamania, to właściciel posesji powinien nagrania w rozsądnym i niedługim terminie usuwać – wyjaśnia Kawecki.Podobne zasady dotyczą kamer na prywatnych garażach, na blokach, placach zabaw itp. Jak działa to w odwrotną stronę, np. jeżeli kamery organu publicznego filmują przestrzeń prywatną? Dzieje się to np. w przypadku monitoringu miejskiego. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy o mieniu publicznym, które uprawniają organ publiczny do nagrywania i przechowywania nagrań przez trzy miesiące.– Monitoring przestrzeni prywatnej przez organy publiczne nie może przy tym naruszać przepisów kodeksu cywilnego, szczególnie przepisów o prawie własności - informuje dyrektor. Kamerowane nie powinny być miejsca takie jak toalety, szatnie, przebieralnie, palarnie.Ze względu na ochronę ludzkiej intymności. Od tej zasady są jednak wyjątki. Kamery mogą znajdować się chociażby w toaletach, szatniach czy przebieralniach w szkołach. Monitorowanie tych miejsc dopuszcza i określa nowe prawo oświatowe, które weszło w życie 25 maja.– W szkołach obszar patogenny jest tam, gdzie nie ma nauczycieli. Zdecydowanie gdzie indziej niż w zakładzie pracy, dlatego monitoring jest dopuszczalny np. w szkolnych toaletach, ale należy pamiętać, że w ograniczonym zakresie, tylko gdy jest to absolutnie niezbędne i przy zapewnieniu np. anonimowości uczniów - przypomina Kawecki. Toalety czy przebieralnie w szkołach mogą być kamerowane, jeżeli jest to działanie niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów.