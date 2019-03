Czy linia kolejowa Wrocław - Sobótka - Świdnica będzie wyremontowana? Przeczytaj!

Nasz Czytelnik zaniepokojony jest losem planowanej modernizacji linii kolejowej nr 285 z Wrocławia przez Sobótkę do Świdnicy.

- Otwarcie ofert w przetargu na to zadanie nastąpiło 5.12.2018 i od tamtego czasu nie wybrano oferty najkorzystniejszej. Obawiam się, że przy dłuższej zwłoce wykonawcy mogą nie przedłużyć czasu związania ofertą i przetarg będzie musiał być powtórzony, co wpłynie niewątpliwie na termin oddania torów do użytkowania. Ta linia jest niezwykle ważna dla mieszkańców południowych dzielnic Wrocławia i wprost nie możemy znieść tej bezczynności – pisze do nas Pan Mariusz.

Sprawą zajął się Grzegorz Chmielowski.

W tej sprawie zwróciliśmy się do Mirosława Siemieńca, rzecznika prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Z jego wypowiedzi wynika, że sprawa się rzeczywiście opóźniła, ale jest na dobrej drodze i znajdą się dodatkowe pieniądze.

- Oferty, jakie zostały złożone w postępowaniu przetargowym na rewitalizację trasy kolejowej z Wrocławia przez Sobótkę do Świdnicy realizowanej z Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, przekraczały planowaną kwotę. Najniższa oferta była wyższa o blisko 50 mln zł. Pozytywnie zakończyły się starania o dofinansowanie projektu ze strony zarządu województwa dolnośląskiego. Kończą się niezbędne uzgodnienia w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. W najbliższych tygodniach planowane jest wyłonienie wykonawcy – informuje Mirosław Siemieniec.

Jak informowaliśmy w grudniu, zaraz po otwarciu ofert, wszystkie osiem ofert w przetargu na remont linii kolejowej z Wrocławia do Świdnicy przez Sobótkę przekroczyły budżet, który kolejarze przeznaczyli na inwestycję, czyli 185 mln zł. Najtańsza oferta opiewała na 245 mln zł, najdroższa na 487 mln zł.

Inwestycja ma zakończyć się jesienią 2020 r., tak aby pociągi wróciły na linię na przełomie 2020 i 2021 r. Po remoncie pociągi mają osiągać prędkość 100 km/h. Na południu Wrocławia zatrzymają się na stacjach: Wrocław Wojszyce przy ul. Grota-Roweckiego, Wrocław Partynice przy ul. Zwycięskiej, Wrocław Tarnogaj w rejonie ul. Bardzkiej i Buforowej. Nie będzie remontu stacji Wrocław Klecina.

Na jednotorowej linii będą mijały się w Sobótce Zachodniej i Bielanach Wrocławskich. Połączenie będzie obsługiwane przez szynobusy, bo linia nie jest zeelektryfikowana. Sześć nowych trzyczłonowych składów spalinowych, które do obsługi linii chcą kupić Koleje Dolnośląskie mają dotrzeć na Dolny Śląsk do 2022 r. Mają kosztować 90 mln zł. PKP PLK wyremontują także odcinek pomiędzy Świdnicą Kraszowicami a Jedliną-Zdrój.

Prace wykona Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej "Dolkom" za 135 mln zł. Zwycięska firma do marca ma wykonać projekt, a do 20 listopada zakończyć remont linii. W tym przypadku oferta zaakceptowana przez PKP PLK, była o 25 mln droższa, niż założony budżet.

Cała trasa z Wrocławia do Jedliny-Zdroju liczy sobie 82 km, a z Wrocławia do Świdnicy – ok. 60 km.