Czy kierowcy poradzą sobie z nowym buspasem na Podwalu? [ZDJĘCIA]

Buspas na Podwalu już wyznaczony. ZDiUM w weekend pomalował jezdnię na odcinku od ul. Kołłątaja do Świdnickiej. Wyznaczył tym samym bus - i taxipas - oraz dwa pasy dla innych pojazdów. Kierowcy MPK od rana przyzwyczajali się do takiego pokonywania zakrętu, żeby nie ścinać łuku. Wychodziło to z różnym skutkiem.