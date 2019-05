Czy będzie 500 plus dla dorosłych dzieci? Przeczytaj!

Zmiany w programie 500 plus w pewnym sensie stały się normą. Aktualnie czekamy na podpis prezydenta nad projektem ustawy, która umożliwi wypłacanie pieniędzy także na pierwsze dziecko. Ma zniknąć kryterium dochodowe. Czy wiek dopuszczający do pobierania świadczenia zostanie podwyższony?

500 plus dla dorosłych dzieci – sugestię o podniesieniu wieku wysunął Stanisław Szwed z PiS-u

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, w wywiadzie dla Radia Zet opowiedział o 500 plus. Wyjaśnił kilka wątpliwości.

Władza nie planuje w tej chwili waloryzacji świadczenia. 500 plus dla każdego dziecka będzie wypłacane od 1 lipca. W tym roku dzieci dostaną także 300 zł dodatkowo na wyprawkę szkolną. Kryterium dochodowe zniknie, 500 plus dostaną także bogate rodziny – oczywiście, jeśli rodzice złożą wniosek o świadczenie.

Zdaniem Stanisława Szweda 500 plus jest programem prorodzinnym, dlatego kryterium dochodowe nie powinno mieć znaczenia:

Uważamy, że jeśli mówimy o polityce rodzinnej to program powszechny powinien być dedykowany do wszystkich dzieci.

500 plus dla dorosłych dzieci – czy to możliwe?

Stanisław Szwed zasugerował, że kolejną zmianą wprowadzoną przez rząd do programu 500 plus może być wydłużenie okresu jego przyznawania. Aktualnie świadczenie standardowo jest wypłacane do 18 r.ż.