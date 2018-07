to wieś, którą osadnicy założyli już w XIV wieku. Najpierw nazywała się Wronin, później po sprowadzeniu niemieckich osadników Szornstein, czyli “stercząca skała” a obecnie właśnie Czorsztyn. To miejsce, w którym wciąż żywy jest podhalański folklor, a rodziny przybywające co roku w okolice Czorsztyna nie narzekają na brak, miejsc spacerowych, ruin starych zamków i innych atrakcji, w które można wybrać się także z dziećmi.Po historycznej zabudowie wsi Czorsztyn niestety nic do dzisiaj nie pozostało, ponieważ wieś leży na dnie sztucznego. Za sprawą jeziora właśnie, Czorsztyn jest miejscem typowo wypoczynkowym i stanowi świetnądla miłośników Pienin i Gorców., górujące nad wsiami, brzegi jeziora przeobrażone w kąpieliska, ale też działające zimą wyciągi narciarskie sprawiły, że gościnni mieszkańcy Czorsztyna skupiają swoją uwagę na przyjmowaniu turystów z całego świata. Zarówno oni, jak i lokalni włodarze zadbali o to, by na miejscu nie zabrakło, wyciągów narciarskich, wodnych przystani. Sprawnie organizują rejsy po jeziorze i, sprzedają wyroby z owczego mleka i owczej wełny, a szlaki turystyczne są znakomicie oznaczone i odpowiednie zarówno dla wytrawnych wspinaczy, jak i dla rodzin, które chcą miłością do gór zarazić swoje najmłodsze pociechy.Nie sposób go przeoczyć, przyjeżdżając w Pieniny, a stoi w tym miejscu od wieków. W czasach Kazimierza Wielkiego wybudowano mury, później dolny zamek i bramę. W XVII wieku Jan Baranowski, lokalny starosta, odrestaurował zamek oraz nakazał dobudowanie dwóch nowych baszt. To, że zamek położony był na ważnym szlaku handlowym, sprawiło, że ma bogatą historię i niegdyś miał duże znaczenie dla bezpieczeństwa pobliskich terenów. Niestety pod koniec XVIII wieku w zamek trafił piorun, a znaczna jego część spłonęła. To, co zostało, popadało w ruinę aż do końca XIX wieku, kiedy rozpoczęto prace nad jego odrestaurowaniem. Te prowadzone są do dzisiaj, a nad kondycją murów czuwają władze Pienińskiego Parku Narodowego. Dzisiaj można zwiedzać. Turyści też chętnie wchodzą na taras widokowy, z którego widaćKto przyjechał w, by podziwiać stare zamki, będzie zachwycony, bo w okolicy jest jeszcze jeden, nad samym Zalewem Czorsztyńskim i około 3 km od wsi. Kiedyś, pochodząca z XIV wieku warownia przechodziła z rąk do rąk, często będąc we władaniu obcych rodzin. Obecnie zarządza zamkiem Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Jak to ze starymi zamkami bywa, gotycki fragment jest w ruinie. Na szczęście udało się utrzymać wieże dolne i mur. Zaletą zamku jest przede wszystkim jego malowniczość, az jeziorem w tle stanowi jeden z najpiękniejszych polskich widoków. Zamek można zwiedzać. Na miejscu stworzono muzeum z narzędziami tortur, powozownię z wozami i bryczkami, a z tarasu można podziwiać widok na Jezioro Czorsztyńskie, ruiny Zamku Czorsztyńskiego oraz na góry.Zapora to kolejne ciekawe miejsce w okolicy Czorsztyna. Powstała na początku XX wieku, po to, by nękane ciągłymi powodziami tereny zabezpieczyć przed kolejnymi kataklizmami. Prace nad zaprojektowaniem zapory przyspieszono po 1934 roku, kiedy ponownie mieszkańcy Pienin musieli uciekać przed wielką wodą, ale powstała ona dopiero po kilkudziesięciu latach. Niestety wiązała się z przesiedleniem tutejszej ludności. Dzisiaj zapora główna Czorsztyn (bo zapory łącznie są trzy) ma 56 metrów wysokości i 404 metry długości, co czyni ją największą w Polsce. Zbiornik czorsztyński jest więc jednocześnie częścią elektrowni, którą można zwiedzać razem z przewodnikiem. Warto to zrobić podczasPieniński Park Narodowy jest jednym z 23 parków w Polsce. Przede wszystkim służy zachowaniu dzikiej przyrody: flory i fauny, jest chroniony. W parku można spędzać czas za dnia i poruszać się tylko wytyczonymi szlakami. Wspinaczka górska to okazja do oddychania świeżym powietrzem, podziwiania niesamowitych widoków, poznawania z bliska roślin i zwierząt, które nieobecne są w innych rejonach naszego kraju.Dunajec, jak każda górska rzeka, ma wartki nurt, który sprzyja sportom ekstremalnym, takim jak spływy kajakowe czy rafting. To rozrywka dla osób, które szukają wrażeń, lubią zwiedzać aktywnie i nie boją się stawiać czoła żywiołom. Jednak tak naprawdę pod okiem doświadczonych instruktorów jest to sport relatywnie bezpieczny. Trasy na Dunajcu mają sześciostopniową skalę trudności, dlatego na spływ Dunajcem może wybrać się nawet rodzina z dziećmi, pod warunkiem, że wybierze tę bardziej bezpieczną.Nie da się ukryć, że tam, gdzie jest wiele atrakcji, nie brakuje też turystów, którzy szukają noclegów. Największe skupisko letników i miłośników zimowych górskich wędrówek znajduje się w samym