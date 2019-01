Czeka nas mnóstwo atrakcji w Muzeum Narodowym we Wrocławiu w ten weekend [HARMONOGRAM]

27.10, g. 12:00

Śląskie szkło artystyczne i użytkowe w 1. połowie

XX wieku

Wykład Elżbiety Gajewskiej-Prorok

Jak wytwarzano i obrabiano szkło artystyczne i użytkowe produkowane na Śląsku w 1. połowie XX wieku? Prelegentka zaprezentuje przykłady najcenniejszych szklanych

obiektów z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Wstęp wolny

Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

27.10, g. 13:00

Spacer z wolontariuszami

Październikowy spacer z wolontariuszami będzie poświęcony

między innymi martwej naturze.

Prowadzą: Maria Frańczak, Aleksandra Wojtysiak, Dominika Chwastek, Adam Włodarczyk

Trasa:

Lovis Corinth, Martwa natura z bóstwami, 1910, Sztuka europejska XV-XX w.

Willem van Herp, Sprzeczka na targu, 1640-1677, Sztuka europejska XV-XX w.

Stolik, Francja, ok. 1800

Kieliszki do wina, Huta Józefiny hr. Schaffgotschów w Szklarskiej Porębie, ok.1900

Olga Boznańska, Wazony z kwiatami, po 1920

Wstęp wolny

27.10, g. 13:00

Spacer po kościele św. Elżbiety

Prowadzenie: dr Agnieszka Patała

Kościół św. Elżbiety we Wrocławiu już w XIV w. cieszył się szczególną troską wrocławskiej Rady Miejskiej i najbogatszych mieszkańców miasta. Przez cały okres średniowiecza fundacje na jego rzecz, także artystyczne, czynili znamienici wrocławianie oraz mieszkańcy pretendujący do tego miana.

W trakcie spaceru wskazane zostaną ślady (a więc tablice inskrypcyjne, epitafia, miejsca ustawienia ołtarzy, kaplice) po wrocławianach-migrantach, dla których przestrzeń kościoła św. Elżbiety stała się miejscem prezentacji swojej społecznej

pozycji i potwierdzeniem osiągniętego nad Odrą sukcesu.

Wstęp wolny, zbiórka na placu przed wejściem do kościoła

od strony ul. św. Mikołaja,

Zapisy: zapisy@mnwr.pl

27.10, g. 13:30

Przepływy abstrakcyjne

Wydarzenie w ramach festiwalu animacji abstrakcyjnej

Punto y Raya

Warsztaty plastyczno-ruchowe dla dorosłych

Prowadzenie: Barbara Przerwa

Tworzenie abstrakcji organicznej, bezforemnej (informel) opiera się na spontanicznym geście malarskim, fascynacji tworzywem i jego możliwościami. Obrazy Jerzego Tchorzewskiego i Alfreda Lenicy pulsują życiem. Pełne ekspresji plamy barwne, dynamiczne linie i wielowarstwowa faktura zatrzymują na płótnach energię wizji malarskiej. Uczestnicy warsztatów, czerpiąc natchnienie z obrazów artystów, zostaną zaproszeni do obserwacji przepływu energii we własnym ciele i podjęcia próby przelania jej na papier.

Wstęp z biletem za 3 zł

Zapisy: tel. 71 712 71 81 lub edukacja.pawilon@mnwr.pl

Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł

28.10, g. 11:00

Fotografie Beksińskiego

Wykład Małgorzaty Santarek

Zdzisław Beksiński był artystą niezaspokojonym, wciąż poszukującym medium, które w pełni spełniłoby jego oczekiwania i pozwoliło na jak najlepsze uchwycenie kłębiących się w wyobraźni obrazów. Był nie tylko malarzem, ale również architektem, rzeźbiarzem, fotografem, eksperymentował z dźwiękiem, a także robił fotomontaże komputerowe. I choć najbardziej upodobał sobie malarstwo, był również autorem zdjęć, które dziś uważane są za jedne z najciekawszych w historii polskiej fotografii.

W trakcie wykładu prelegentka zaprezentuje owe niezwykłe prace oraz opowie

o tym, czym artysta się inspirował, co sądził o fotografii oraz dlaczego ostatecznie postanowił ją porzucić.

Wstęp wolny

Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł

28.10, g. 12:00

Gotyk

Wykład dr. Dariusza Galewskiego

Prelegent omowi najważniejsze dzieła sztuki gotyckiej, zaprezentuje przykłady architektury sakralnej i świeckiej, malarstwa, rzeźby oraz rzemiosła artystycznego ostatniej fazy średniowiecza.

Wstęp z biletem za 5 zł

Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

28.10, g. 15:00

Średniowieczny zielnik – flora w sztuce poźnogotyckiej na Śląsku

Oprowadzanie tematyczne po wystawie „Migracje”

Prowadzenie: Michał Pieczka

Prowadzący zaprosi słuchaczy do odbycia niezwykłej podroży w głąb epoki średniowiecza. Motywem przewodnim wędrówki będą rośliny ukazane w gotyckim

malarstwie tablicowym. Podczas spotkania omówione zostaną rożne gatunki roślin leczniczych, a także ich znaczenie symboliczne.

Wstęp z biletem na wystawę czasową

Zapisy: zapisy@mnwr.pl

Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Dla dzieci:

26.10, g. 16:00

Oddech abstrakcji

Wydarzenie w ramach festiwalu animacji abstrakcyjnej Punto y Raya

Warsztaty plastyczno-ruchowe dla dzieci w wieku 6–12 lat

Prowadzenie: Barbara Przerwa

Czy obraz może oddychać? Co to jest abstrakcja organiczna? Wsłuchując się w swoje ciało, głęboko oddychając i przemierzając galerię tanecznym krokiem, dzieci

same znajdą odpowiedzi na te pytania. Za pomocą farb zatrzymane zostaną na papierze westchnienia zachwytu, pomruki niezadowolenia, radosne okrzyki podziwu.

Wstęp z biletem za 3 zł

Zapisy: tel. 71 712 71 81 lub edukacja.pawilon@mnwr.pl

Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł

27.10, g. 11:00

Zagadki abstrakcji

Wydarzenie w ramach festiwalu animacji abstrakcyjnej

Punto y Raya

Warsztaty dla dzieci w wieku 9–12 lat

Prowadzenie: Monika Krysztofińska

Są takie obrazy, które nie zawsze przemawiają do odbiorcy.

Nieco dziwnie wyglądają, nie opowiadają historii, nie przedstawiają żadnej postaci. Czasem na pierwszy rzut oka kompletnie nie wiadomo, o co w tym wszystkim

chodzi. Podczas warsztatów, w nawiązaniu do festiwalu animacji abstrakcyjnej odbywającego się w Centrum Technologii Audiowizualnej, uczestnicy będą odkrywać

intrygujące, kolorowe, intensywne dzieła sztuki.

Wstęp z biletem za 3 zł

Zapisy: tel. 71 712 71 81 lub edukacja.pawilon@mnwr.pl

Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł

27.10, g. 16:00

Plama goni plamę

Wydarzenie w ramach festiwalu animacji abstrakcyjnej

Punto y Raya

Warsztaty plastyczno-ruchowe dla dzieci w wieku 6–12 lat

Prowadzenie: Barbara Przerwa

Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z pracami malarskimi, na których plamy koloru przenikają się, tworząc dynamiczne kompozycje. Plama goni plamę – jak przełożyć ruch z obrazu na ruch ciała? W ramach pracy plastycznej dzieci wykleją kolaże z rożnych materiałów: kolorowych papierów, siateczek, przezroczystych foli.

Wstęp z biletem za 3 zł

Zapisy: tel. 71 712 71 81 lub edukacja.pawilon@mnwr.pl

Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł

28.10, g. 16:00

Abstrakcja od linijki

Wydarzenie w ramach festiwalu animacji abstrakcyjnej

Punto y Raya

Warsztaty plastyczno-ruchowe dla dzieci w wieku 6–12 lat

Prowadzenie: Barbara Przerwa

W czasie warsztatów, oglądając wybrane dzieła sztuki, dzieci dowiedzą się, co to jest abstrakcja geometryczna. Rysując kredkami figury geometryczne, będą poszukiwać

odpowiedniego gestu, ruchu dla ich wyobrażenia. Podsumowaniem będzie wspólne odtańczenie wymyślonych prac abstrakcyjnych.

Wstęp z biletem za 3 zł

Zapisy: tel. 71 712 71 81 lub edukacja.pawilon@mnwr.pl

Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł