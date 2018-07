W sobotę, 14 lipca, na placu Nowy Targ we Wrocławiu, w ramach kolejnej edycji Festiwalu Cydr Lubelski Spragnieni Lata wystąpili m.in. Marcelina, Kev Fox i Smolik. Zagrał też zespół Xxanaxx. Zobaczcie zdjęcia i film. Portal Wroclaw.Naszemiasto.pl jest patronem medialnym tej imprezy.

Koncert Cydr Lubelski Spragnieni Lata rozpoczął się o godz. 18.00. Na początku zaśpiewała Kasia Lins - wokalistka o charakterystycznym wokalu, ale pozostająca w spokojnych, swingowo-jazzowych klimatach. Dalej mogliśmy usłyszeć Marcelinę, która pełna energii przywitała publiczność ze swojego rodzinnego miasta.- Spędziłam tu kawał czasu i bardzo lubię tu wracać - mówiła na scenie Marcelina.Podczas koncertu Marcelina zaprezentowała materiał z nadchodzącej płyty, która będzie miała swoją premierę we wrześniu.- To ryzyko zagrać materiał, którego publiczność nie zna. Na tej płycie jest trochę inaczej. Nastąpiła zmiana producenta, chociaż utwory z Cichym też znalazły się na tej płycie. Ale materiał wyprodukował Kuba Karaś z zespołu The Dumplings, więc jest trochę bardziej elektronicznie, żwawo i tanecznie. Zresztą, piosenka "Tańcz" będzie promowała ten album - powiedziała w wywiadzie dla portalu Wroclaw.Naszemiasto.pl Marcelina.Po Marcelinie wrocławska publiczność mogła zobaczyć i usłyszeć niezwykle energetyczny duet Kev Fox i Smolik. Kev Fox to brytyjski wokalista, gitarzysta i kompozytor, od którego bije niesamowita energia. Muzyk już tak dobrze czuje się przed polską publicznością, że z powodzeniem mówił do swoich fanów w języku polskim. Usłyszeliśmy m.in. piosenkę Afon Ddu z jego albumu "King For A Day".- To były czasy, kiedy mieszkałem daleko na północy Walii, próbując się wyrwać z rąk systemu, zaszywając się gdzieś sam. Jednak system i tak mnie dopadł, odcięli mi prąd, a świeczki w Walii są niestety drogie. I tak po tamtych dobrych czasach została mi tylko ta piosenka - mówił ze sceny Kev Fox właśnie o utworze "Afon Ddu".Na zakończenie imprezy zagrał elektroniczny duet Xxanaxx, założony z inicjatywy Klaudii Szafrańskiej i Michała Wasilewskiego.Cydr Lubelski to cykl koncertów. W kolejne weekendy gwiazdy tegorocznej edycji zobaczymy jeszcze w innych miastach, w najbliższym czasie (21 lipca) w Warszawie.Do tej pory w przedsięwzięcie zaangażowali się: Natalia Przybysz, Tymon Tymański, Marika, L.U.C, Skubas, Julia Marcell, Xxanaxx, Rita Pax, The Dumplings, Gooral, Natalia Grosiak, Krzysztof Zalewski.