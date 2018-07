Już niebawem, bo 14 lipca, na placu Nowy Targ we Wrocławiu zobaczymy i usłyszymy na żywo największe polskie gwiazdy:

- Jesteśmy już bardzo spragnieni dobrej muzyki i wakacyjnych plenerów w festiwalowym klimacie! To będzie niesamowicie energetyczna i różnorodna edycja. Usłyszymy sporo nowości, niecodzienne aranże, porywające brzmienia - zapowiada Robert Walewski, współtwórca trasy, bo Cydr Lubelski Spragnieni Lata odbywa się także w innych miastach: Warszawie (21 lipca), Gdańsku (4 sierpnia), Poznaniu (11 sierpnia) i Lublinie (15 września).



Na scenie na placu Nowy Targ zagrają: Smolik//Kev Fox, Marcelina, Kasia Lins i gość specjalny Xxanaxx. Kasia Lins zaprezentuje się z najświeższym materiałem z nowego krążka. Dla Marceliny koncerty w ramach Spragnionych Lata będą premierą jej nowego projektu.



- Przede wszystkim nastawiam się na to, aby zagrać nową płytę i nowe rzeczy. A jeśli stare, to zupełnie inaczej i to jest w zasadzie najfajniejsze - podkreśla. Jej najnowsza płyta ukaże się jesienią.



Koncerty poprowadzi popularna piosenkarka i dziennikarka muzyczna Kasia „Novika” Nowicka. Wstęp na nie jest wolny.





Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.

Czytaj także