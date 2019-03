Cukrzyca– tej groźnej choroby nie można bagatelizować!

Statystyki mówią same za siebie - diabetycy są niemal 30 razy bardziej narażeni na dysfunkcje narządu wzroku niż zdrowe osoby. Najczęściej ujawnia się u nich retinopatia cukrzycowa oraz związany z nią cukrzycowy obrzęk plamki (DME). Specjaliści szacują, że w Polsce DME może dotyczyć około 14 proc. cukrzyków, czyli niemal 2 mln osób. Piszemy "może dotyczyć", a nie "dotyczy", bo powikłania cukrzycy rozwijają się podstępnie i długo nie dają żadnych objawów - dlatego cierpiący na nią pacjenci często o niej nie wiedzą.

Rozwija się po cichu

- Zdarza się, że mimo zaawansowanych zmian na dnie oka pacjent dobrze widzi i nie podejrzewa, że cierpi na chorobę, która w sytuacjach skrajnych oznaczać może nawet trwałą ślepotę. Dopiero badanie dna oka po rozszerzeniu źrenicy ukazuje zaawansowanie powikłań. Wykonanie angiografii fluoresceinowej – badanie naczyń siatkówki i samej siatkówki po podaniu środka kontrastowego dożylnie – lub badanie OCT czy Angio-OCT dokładnie obrazuje stan siatkówki, sugerując lekarzowi, jaka metoda leczenia jest w tym momencie najbardziej korzystna dla pacjenta - wyjaśnia dr Grażyna Wiland.

Cukrzycowy obrzęk plamki

Powstaje w wyniku gromadzenia się płynu w plamce, czyli najważniejszej części siatkówki. Płyn przenika z uszkodzonych przez chorobę drobnych naczyń krwionośnych, powodując obrzęk.

Cukrzycowy obrzęk plamki (DME) jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ bezpośrednio wiąże się z obniżeniem ostrości wzroku i wykluczeniem pacjenta z życia społecznego. Taka osoba nie może normalnie funkcjonować, nie może prowadzić samochodu, nie jest w stanie czytać, podpisywać dokumentów, nie rozpoznaje rysów twarzy.

Pierwsze objawy DME są podobne do pierwszych objawów AMD (zwyrodnienia plamki żółtej związanej w wiekiem), czyli pogorszenie ostrości widzianych przedmiotów, falowanie obrazu i zamglony, rozmazany obraz. Nieleczone DME może prowadzić do całkowitej utraty widzenia centralnego!

DME da się leczyć!

Świetne rezultaty w leczeniu DME daje terapia preparatami anty-VEGF podawanymi w formie iniekcji do ciała szklistego. Zabieg polega na wprowadzenie leku bardzo cienką igłą do wnętrza oka. Wszystko odbywa się w znieczuleniu miejscowym, a chwilę później pacjent może wrócić do domu. Terapia ta może być wspomagana laseroterapią. Zabiegi laserem mikropulsacyjnym, który nie niszczy tkanki, mogą być powtarzane bez szkody dla siatkówki - do tej pory laserowanie tego obszaru było niemożliwe. Zabieg jest bezbolesny, a pacjent po jego zakończeniu może wrócić do domu.

- Zastosowanie mikropulsów w laseroterapii siatkówki pozwoliło na bezpieczne stosowanie leczenia laserowego w schorzeniach, w których stosowanie zabiegów laserowych było do tej pory obarczone ryzykiem lub wręcz przeciwskazane, np. przy obrzęku plamki w przebiegu cukrzycy (DME). W naszym centrum od kwietnia będziemy je wykonywać także na NFZ. W planach Funduszu jest także uruchomienie programu lekowego w DME. Program byłby znacznym ułatwieniem dla chorych, którzy w tej chwili mogą skorzystać wyłącznie z płatnych iniekcji. Gdy tylko będzie to możliwe, postaramy się o kontrakt z NFZ - mówi Aleksandra Mimier, dyrektor Centrum Okulistycznego M-MED.

TO WAŻNE!

Plan wizyt kontrolnych

1.Osoby z cukrzycą typu 1- pierwsze badanie okulistyczne powinno się odbyć ciągu 5 lat od momentu zachorowania, a następnie raz w roku

2.Osoby z cukrzycą typu 2- badanie musi być wykonane już w momencie zdiagnozowania cukrzycy, a następnie raz w roku

3.Pacjentki, które planują zajść w ciążę powinny się skontrolować okulistycznie przed zajściem w ciążę, a następnie w pierwszym trymestrze ciąży.

Oprócz regularnych wizyt u okulisty, które mają na celu utrzymanie w ryzach chorób oczu wywołanych cukrzycą, pacjenci muszą pamiętać o standardowych zaleceniach dla cukrzyków. Utrzymywanie właściwego poziomu glukozy, prawidłowego ciśnienia tętniczego oraz niskiego poziomu cholesterolu – to podstawy znane każdemu choremu. Ważna jest także aktywność fizyczna i rzucenie palenia.