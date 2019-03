Cudne zdjęcia naszych zakątków. Poznajecie te bajeczne krajobrazy? [ZDJĘCIA]

Jak zdradza nam Mateusz, najlepiej czuje się w fotografii krajobrazowej. Zawsze, kiedy zamierza wyjechać, by robić zdjęcia konkretnego miejsca, sprawdza położenie słońca czy księżyca, aby znaleźć odpowiednie miejsce do fotografowania.

- Nie zawsze zwracamy uwagę na otaczający świat, a ja właśnie to uwieczniam na zdjęciu. Moje początki sięgają chyba czasów gimnazjum. Ale wtedy nie myślałem, że rozwinie się to do tego stopnia, jak teraz. Po szkole średniej założyłem swój profil na Facebooku, na którym publikowałem nowe zdjęcia. Do dalszego rozwoju motywowały mnie nagrody w różnych konkursach fotograficznych. Zdarzyła się nawet wystawa grupowa w Szwecji i oczywiście w Gryfowie Śląskim, w którym zrobiłem na prawdę dużo zdjęć - opowiada.

Warto dodać, że fotograf będzie miał też wystawę zdjęć w bibliotece w Gryfowie Śląskim 10 maja.