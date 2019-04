Coraz więcej rowerzystów ginie w wypadkach na Dolnym Śląsku. Przeczytaj!

Jak Dolny Śląsk wypadł w tych najważniejszych statystykach na tle kraju? Jeżeli chodzi o ofiary śmiertelne, to spadkowa tendencja od paru lat dotyczy całej Polski. Jednak „z zakrętami”. O ile na Dolnym Śląsku w 2018 roku było mniej zabitych niż w 2017, to w skali kraju ta liczba wyniosła 2862 osoby i była jednak wyższa niż w 2017 - 2831. Aby porównać sytuację na Dolnym Śląsku z innymi województwami, zajrzeliśmy do tabeli, która prezentuje liczbę zabitych i rannych na 100 wypadków. Pod względem śmiertelności (wskaźnik 9,5) wyprzedza nas kilka województw, np. kujawsko-pomorskie (17,6), lubelskie (14,7), czy lubuskie (11,9). Średnia w kraju wynosi tu 9,0. Natomiast w kategorii ranni osiągnęliśmy wskaźnik 124,5 i jesteśmy, niestety, ogólnopolskim liderem. Średnia w kraju to 117,9 rannych na 100 wypadków.

Fot. Piotr Krzyzanowski/Polska Press Grupa