Coraz więcej grzybów w lasach Dolnego Śląska. Gdzie jechać? [LOKALIZACJE]

Ostatnie dni to wymarzona wręcz pogoda dla grzybiarzy. W lasach Dolnego Śląska jest ich już na tyle, że spokojnie można wrócić z grzybobrania z pełnym koszykiem, jednak nie wszędzie. Trzeba wiedzieć, gdzie jechać. By wyjazd był udany, warto wcześniej sprawdzić najnowsze doniesienia od innych grzybiarzy. Oczywiście nie dzielą się oni bardzo dokładną lokalizacją, ale wskazują tereny, gdzie poszukiwania mają sens. Zbieramy dla Was najnowsze grzybowe doniesienia przez cały długi weekend od 1 do 4 listopada. Sprawdźcie w naszej galerii, gdzie szukać grzybów na Dolnym Śląsku.