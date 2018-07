Wczoraj (26 lipca) zespół Combichrist zakrał w klubie Zaklęte Rewiry przy ulicy Krakowskiej. Koncert zorganizowano w ramach trasy „Everybody Still Hates You". Ich show jest zawsze bardzo spektakularne. Zobaczcie zdjęcia z koncertu we Wrocławiu.

