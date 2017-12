(© Sławomir Mielnik, Polska Press)

Po okresie świąt Bożego Narodzenia nasuwa się pytanie: co zrobić z choinką? Sztuczną można zostawić na kolejny rok. Ale co zrobić z żywą choinką? I co, jeżeli nie mamy w domu miejsca i chcemy pozbyć się sztucznej choinki? Są na to rozwiązania.

CO ZROBIĆ ZE SZTUCZNĄ CHOINKĄ?



Pozbywając się świątecznego drzewka, trzeba pamiętać o odpowiedniej segregacji odpadów. Sztuczną choinkę należy wrzucić do kontenera na odpady zmieszane. Jeżeli jest duża, może trafić do pojemnika na odpady wielkogabarytowe. Harmonogram podstawienia tych ostatnich kontenerów można sprawdzić na stronie Ekosystemu.



CO ZROBIĆ Z ŻYWĄ CHOINKĄ?



Żywą choinkę wystarczy zostawić przy wiatach śmietnikowych i kontenerach. Odbiorą ją firmy wywożące odpady zielone. Od stycznia 2017 roku odpady zielone odbierane są przez cały rok.



