6 sierpnia jest 218 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Dziś imieniny obchodzą: Felicysym, Jakub, January, Just, Maria, Namir, Nasław, Oktawian, Stefan, Walburga i Wincenty.

1711 – Wyruszyła pierwsza pielgrzymka warszawska na Jasną Górę.1847 – Na stację w Katowicach wjechał pierwszy pociąg osobowy 1942 – Niemcy dokonali masakry 2-3 tys. Żydów z getta w Zdzięciole na Grodzieńszczyźnie.1943 – Niemcy rozstrzelali 24 mieszkańców wsi Wirkowice na Lubelszczyźnie i 17 mieszkańców Podstoły na Kielecczyźnie.1944 - 42 Polaków zostało zamordowanych w czasie napadu oddziału UPA na Baligród.1944 - 6. dzień powstania warszawskiego: drugi dzień rzezi Woli; w Śródmieściu zaczęła działać Harcerska Poczta Polowa.1944 - W lesie pod Wólką Waniewską na Białostocczyźnie oddział zwiadowczy SS dokonał mordu na 61 ukrywających się tam mieszkańcach okolicznych wsi.1955 – Założono Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.1985 – Seryjny morderca Paweł Tuchlin został skazany przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku na karę śmierci.1789 – Zakończyło się powstanie chłopskie we Francji (tzw. „Wielka Trwoga”).1825 – Boliwia ogłosiła niepodległość.1866 – Francuski astronom Édouard Stephan odkrył planetoidę (89) Julia.1890 – Amerykański morderca William Kemmler jako pierwszy został stracony na krześle elektrycznym.1940 – Estonia została przyłączona do ZSRR.1944 – W Żywocicach i okolicach na Śląsku Cieszyńskim, w ramach akcji odwetowej Niemcy rozstrzelali 36 mężczyzn (27 Polaków, 8 Czechów i volksdojcza).1945 – Wojna na Pacyfiku: o 8:16 czasu miejscowego eksplodowała 580 m nad japońską Hiroszimą bomba atomowa Little Boy, zrzucona z amerykańskiego bombowca Boeing B-29 Superfortress Enola Gay, w wyniku czego zginęło 70-90 tys. osób (ok. 30% populacji miasta)