30 lipca jest 211 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Zobacz co ważnego zapisało się na kartach historii właśnie tego dnia.

Kilka ważnych dla Polski faktów:



1457 – Wojna trzynastoletnia: rozpoczęło się oblężenie krzyżackiej twierdzy Gniew.

1553 – Na Wawelu została koronowana Katarzyna Habsburżanka, trzecia żona króla Zygmunta II Augusta.



1656 – Potop szwedzki: zwycięstwo wojsk szwedzko-brandenburskich w bitwie pod Warszawą (28–30 lipca).

1880 – W Poznaniu uruchomiono pierwszą linię tramwaju konnego.



1920 – Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski ogłosił Manifest do polskiego ludu roboczego miast i wsi, w którym zapowiedział utworzenie polskiej republiki radzieckiej.

1943 – Rzeź wołyńska: oddział UPA zamordował 33 Polaków w Antonówce nad Horyniem i okolicach.



1944 - Nadająca z Moskwy Radiostacja im. Tadeusza Kościuszki wyemitowała czterokrotnie odezwę wzywającą ludność Warszawy do powstania.

1944 - Oddział UPA zamordował w lesie pod Baligrodem 11 mieszkańców Średniej Wsi.

1944 - Z Pawiaka wysłano ostatnie transporty więźniów: 1400 do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen i 400 do obozu Ravensbrück.



A na świecie:



1502 – Krzysztof Kolumb w czasie swej czwartej wyprawy do Nowego Świata wylądował na wyspie Guanaja u wybrzeży Hondurasu.



1733 – W Bostonie powstała pierwsza amerykańska loża masońska.

1792 – Rewolucja francuska: wkraczający do Paryża ochotniczy batalion marsylski po raz pierwszy na terenie miasta odśpiewał Marsyliankę.



1914 – I wojna światowa: w Rosji ogłoszono powszechną mobilizację.

1915 – Niemcy po raz pierwszy na polu walki zastosowali miotacz ognia.



1937 – Nikołaj Jeżow wydał Rozkaz nr 00447 (na podstawie decyzji Komitetu Centralnego WKP(b) z 2 lipca 1937, z podpisem Józefa Stalina), w którym zarządzał masową likwidację „elementów antyradzieckich”. Na jego mocy od sierpnia 1937 do września 1938 wydano zaocznie ponad 700 tys. wyroków śmierci.



1938 – Odkryto Karme, jeden z księżyców Jowisza.



1945 – Wojna na Pacyfiku: japoński okręt podwodny zatopił krążownik USS Indianapolis; zginęło 880 członków załogi, wielu w wyniku ataków rekinów.



źródło: wikipedia.org

