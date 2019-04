Co w kwestii bezpieczeństwa zmieniło się w transporcie kolejowym w 2018 roku?

W 2018 roku odnotowano ponad dwukrotny wzrost wypadków i incydentów związanych z działaniami remontowymi, głównie z pojazdami i maszynami budowlanymi. Dlatego jednym z priorytetów na kolejne lata ma być poprawa bezpieczeństwa prac remontowych. Temu celowi mają służyć takie działania jak: wprowadzanie rozwiązań o charakterze technicznym, edukacja, a także działania skierowane na przewidywanie zagrożeń i wyciąganie wniosków, czyli ciągłe podnoszenie standardów bezpieczeństwa nie tylko przez wykonawców prac inwestycyjnych, lecz także zarządców infrastruktury.

Statystyki

Dane udostępnione przez Urząd Transportu Kolejowego wskazują, że nadal na nieakceptowalnym poziomie jest problem związany z niezatrzymaniem się uczestników ruchu przed sygnałem „stój” przed przejazdami kolejowymi. Mniej niż w poprzednim roku odnotowano zaś wypadków związanych z nieprawidłowościami w układaniu drogi przebiegu pociągu przez dyżurnego ruchu, których było 27 ( 35 w 2017 roku). Zdecydowanie mniej wypadków komisje kolejowe kwalifikowały do kategorii związanej z klęskami żywiołowymi. W 2017 roku takich wypadków było 15, a w 2018 roku już tylko 2. W latach ubiegłych do tej kategorii były nieprawidłowo kwalifikowane niektóre wypadki spowodowane najechaniem pojazdu kolejowego na przeszkodę, np. leżące drzewa. Dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego ważne też są zgłoszenia napływające spoza systemu kolejowego. Dzięki infolinii, skrzynce bezpieczeństwa i formularzowi kontaktowemu do UTK w biegłym roku napłynęło 430 zgłoszeń. W 2018 roku przygotowano w UTK system „Kolejowe e-Bezpieczeństwo”. Dzięki bazom danych posiadanym przez urząd możliwie będzie wspieranie procesu monitorowania stanu bezpieczeństwa kolejowego.

Urząd Transportu Kolejowego uważnie przygląda się kwestiom bezpieczeństwa na polskiej kolei. Dokładna analiza zebranych danych pozwala na wyciągnięcie wniosków dotyczących przyczyn odnotowywanych wypadków. Dzięki temu instytucje takie jak UTK mogą zaplanować działania mające na celu minimalizację zagrożeń i podnoszenie standardów bezpieczeństwa.

