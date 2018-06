20 procent uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na Dolnym Śląsku cierpi na nadwagę albo otyłość. 40 proc. badanych uczniów pierwszych klas gimnazjów miało problem, żeby wejść na czwarte piętro.

To wnioski jakie wypływają z badań przeprowadzonych przez fundację Medicover w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro. W latach 2015–2018, w gimnazjach i szkołach podstawowych na Dolnym Śląsku przebadano w sumie 8282 uczniów, to prawie 70 procent populacji. Wyniki badań są alarmujące.



Z przebadanej grupy, ponad 1000 dzieci zostało zdiagnozowanych jako zagrożone chorobami cywilizacyjnymi, w tym cukrzycy typu 2. To wszystko spowodowane jest otyłością i nadwagą, którą ma co piąty uczeń. Niepokojącym może być fakt, że problemy z wagą u uczniów zaczynają się już w szkole podstawowej. Wśród zbadanych 9-11 latków, aż 16,96 proc. miało problemy z nadwagą. W gimnazjach 14,4 proc badanych ważyło więcej niż powinno. Niepokoją też problemy z ciśnieniem w tak młodym wieku. U 28,8 proc. badanych nastolatków w gimnazjach stwierdzono nieprawidłowe ciśnienie. W szkołach podstawowych problem ten dotyczy 18,61 proc. Alarmujące są także wyniki dotyczące wydolności fizycznej młodych. U prawie 40 proc. badanych stwierdzono obniżoną sprawność krążeniowo-oddechową i niedostateczną wydolność fizyczną! To między innymi efekt tego, że część uczniów jest mało aktywna fizycznie. Niektórzy unikają nawet ćwiczeń, nie uczestnicząc w lekcjach wychowania fizycznego.



W gimnazjach na czwarte piętro bez zadyszki nie mogłoby wejść aż 40 proc. pierwszoklasistów, w szkołach podstawowych – 37,44 proc. uczniów IV klas. Testu wchodzenia-schodzenia ze stopnia w czasie 3 minut nie było w stanie ukończyć aż 8 proc. badanej populacji, w obu grupach. Wady postawy występują zaś u 92 procent badanych. dzieci. Najczęściej uczniowie mają boczne skrzywienia kręgosłupa, asymetrie w postawie ciała.



