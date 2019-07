Co o nowym buspasie na Grabiszyńskiej sądzą kierowcy? Pytamy!

We wtorek rano kierowcy najwięcej kłopotów mieli z lewoskrętami. Ten w aleję Pracy ma osobne światło, jednak zjazdy w lewo (z jezdni w kierunku centrum) oznaczają przekroczenie dwóch buspasów. Trzeba to robić sprawne i uważnie, a kierowcy we wtorek rano mieli z tym sporo problemów.

No i korki. W poniedziałek i wtorek w godzinach szczytowych trzeba było na światłach odstać dwa - trzy cykle. To oznaczało momenty, w których cały, około kilometrowy odcinek Grabiszyńskiej, na którym wyznaczono buspas, stał w miejscu.

Zastrzeżenia są również do skrzyżowania ul. Grabiszyńskiej i alei Pracy. Choć już jakiś czas temu wprowadzono tam sygnalizację świetlną, trzeba bardzo uważać, bo zielone światło świeci się równocześnie dla kierowców oraz pieszych i rowerzystów. Tak opisuje to jeden z naszych Czytelników:

- W tym samym czasie światło zielone jest przynajmniej na: osi Grabiszyńskiej oraz do skrętu w al. Pracy - samochody i tramwaje! + piesi i rowerzyści. Najgorsze miejsce: jadąc w stronę centrum Grabiszyńską - skręt w al. Pracy - zielone światło świeci się również dla pieszych i rowerów, które wyjeżdżają zza budki (kiosku i warzywniaka), kompletnie niewidoczni. Już kilka razy (jadąc bardzo wolno) w ostatniej chwili wyhamowywałem! Czy ktoś w ogóle planuje organizację ruchu, bo wygląda to bardzo chaotycznie. Najpierw remont z nową sygnalizacją świetlną (dobry pomysł - realizacja tragiczna), wymalowanie nowych pasów. Teraz po kilku miesiącach znów zmiana organizacji ruchu nowe malowanki.