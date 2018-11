Co kupić Andrzejowi na andrzejki, a Basi na barbórkę? [PROPOZYCJE PREZENTÓW]

- Świętowanie imienin w polskiej kulturze najczęściej kojarzy się z hucznym przyjęciem dla rodziny i przyjaciół. W dzień swojego imienia solenizant otrzymuje od bliskich, ale też współpracowników życzenia, a czasem również prezenty i kwiaty. Wśród młodszego pokolenia popularniejsze stało się świętowanie urodzin. Może jednak warto wrócić do pięknej polskiej tradycji imienin i nadać jej nieco bardziej nowoczesnego charakteru? Połączone z wróżbami andrzejkowe imprezy nadal cieszą się popularnością, ciekawą propozycję na świętowanie znajdzie także każdy inny solenizant - mówi Michał Kaleta z firmy Wyjątkowy Prezent.

Czekoladowe wróżby

Kto powiedział, że w andrzejki wróży się tylko z wosku lanego przez dziurkę od klucza? Znacznie przyjemniejszą propozycją może być Czekoladowy Wieczór dla Dwojga. Spływająca po kaskadach fontanny czekolada tworzy fantazyjne kształty, z których przy odrobinie wyobraźni także można wywróżyć swą przyszłość. Niezależnie od powstałego kształtu, pewne jest, że będzie to słodka wizja. Jeśli do tego dodać maczane w czekoladzie przekąski, lampkę dobrego wina lub filiżankę kawy i dobre towarzystwo, mamy przepis na idealny andrzejkowy wieczór.

Przyjęcie w ciemności

Jeżeli przygotowywanie imieninowego stołu nie należy do Waszych ulubionych czynności, jest rozwiązanie, dzięki któremu nie trzeba martwić się o dobór menu. Kolacja w czarnej jak węgiel ciemności to propozycja idealna zarówno dla świętujących barbórkę górników, gości Andrzeja, jak i wszystkich innych solenizantów. Dania spożywane bez udziału wzroku odkrywają zupełnie nowy wymiar degustacji i niecodzienny sposób biesiadowania. Kolacja w Ciemności to pomysł na niebanalne spędzenie wieczoru. Voucher na to wydarzenie będzie świetnym pomysłem na imieninowy prezent dla każdej solenizantki i każdego solenizanta.

Degustacja piwa

Popularną uroczystością na Śląsku urządzaną z okazji barbórki są karczmy piwne, w których biorą udział górnicy i ich rodziny. Jednym z katarzynkowych zwyczajów jest natomiast wróżenie z kubków. Jeśli biorący udział w zabawie kawaler znajdzie pod kubkiem ziarno oznacza to dobrą pracę. Jak wiadomo, ze słodowanego ziarna wytwarza się piwo. Wniosek stąd jasny – degustacja piwa sprawdzi się idealnie jako prezent dla każdego obchodzącego imieniny mężczyzny. Degustacja połączona z elementami kursu kiperskiego to wydarzenie nie tylko smaczne, ale i pełne praktycznej wiedzy o piwnych stylach i tego jak je od siebie odróżnić.

Relaksacyjny masaż

Jaki prezent wybrać, by ucieszyła się z niego każda Barbara, Katarzyna czy Agnieszka? Relaksująca sesja masażu będzie na pewno trafionym wyborem jeśli chodzi o odrobinę przyjemności z okazji imienin. Choć 30 listopada kojarzy się przed wszystkim z Andrzejkami, swoje święto obchodzą w ten dzień także Justyny. Niespodziewane życzenia na pewno sprawią im dużo przyjemności. Imię to jest całkiem popularne, więc ze znalezieniem solenizantki nie powinno być problemu. Kto wie, może dla świętującej Justyny wróżbą okaże się relaksujący masaż w trakcie którego objawi się jej twarz ukochanego?

Oczyszczająca grota solna

Nie ma się co oszukiwać, jak imieniny to i toasty. Im huczniejsza impreza, tym jest ich więcej. Niestety na drugi dzień czekają solenizanta mniej ciekawe doświadczenia. Negatywne skutki nadmiernego świętowania może jednak złagodzić, gdy wśród otrzymanych prezentów znajdzie voucher na wizytę w solnej grocie. Jej unikalny mikroklimat pomoże oczyścić organizm, a obecne w trakcie seansu elementy muzykoterapii i koloroterapii pozwolą się wyciszyć i zrelaksować zarówno Justynie czy Barbarze, jak i Andrzejowi czy Mikołajowi.