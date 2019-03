Co Jarosław Kaczyński, prezes PiS, mówił w weeked we Wrocławiu? Przeczytaj!

Premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński wzięli udział w krótkiej, bo zaledwie 20-minutowej regionalnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu w Centrum Kongresowej Hali Ludowej. - Kiedy jechałem dziś przez Wrocław, widziałem jak się zmienił. Tak. Polska się zmienia. Ale musimy pamiętać, że ta zmiana wynika także z naszej polityki - stwierdził Jarosław Kaczyński.

- Idziemy dobrą drogą. Idziemy drogą ku właściwemu celowi. Tym celem jest sprawiedliwa Polska. Nie mówimy o liczbach, o statystykach. Mówimy o czymś bardzo konkretnym: o faktach - powiedział we Wrocławiu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Już niejeden raz w ciągu ostatnich dwóch czy trzech lat było tak, że ktoś z naszych rodaków nie musiał się już zastanawiać czy kupić żywność czy kupić lekarstwo. Niejedna rodzina bywa że pierwszy raz wyjechała na wakacje. Niejeden nasz rodak, Polak mógł zdecydować się na pracę gdzieś w bardziej odległym miejscu, bo ma na bilety. W bardzo wielu wypadkach ludzie mogli podjąć decyzję choćby o zakupie smartfonu dla dziecka, decyzję których wcześniej nie mogli podejmować. Można te przykłady mnożyć. Można powiedzieć, że my już nie zabieramy biednym rodzinom dzieci - wyliczał prezes. - Przed nami nowa piątka. Piątka Prawa i Sprawiedliwości. Ona bardzo rozszerzy to, co oferowaliśmy dotąd.

- Nasi przeciwnicy z całą pewnością, nawet gdyby chcieli, nie potrafią tej drogi kontynuować. Ale nie chcą. Mówią, że nie chcą. Mają zamiar zniszczyć naszą politykę społeczną, mają zamiar zniszczyć polską demokrację. Budować jest trudno, niszczyć jest łatwo. I akurat w tej jednej sprawie można im uwierzyć: zniszczą - grzmiał Kaczyński.

- Wielu Polaków ma zamieszany obraz przez media, które na białe mówią czarne, a na czarne białe - dodał prezes, zapowiadając serię spotkań z Polakami w całej Polsce. Tylko dziś liderzy PiS mają w planach 200 takich spotkań.

- Kiedy jechałem dziś przez Wrocław, widziałem jak się zmienił. Tak. Polska się zmienia w bardzo różnych miejscach, w wielkich miastach, w mniejszych miastach. Ale musimy pamiętać, że ta zmiana wynika także z naszej polityki. Bo my nie dzielimy Polaków na tych lepszych i gorszych w zależności od regionu albo w zależności od poglądów - stwierdził Jarosław Kaczyński.

PiS idzie do wyborów pod hasłem „Polska sercem Europy”. Kandydaci z Dolnego Śląska już w piątek mówili dziennikarzom o tym, że zamierzają „upominać się o sprawy Polek i Polaków, walczyć o wartości chrześcijańskie i rodzinę. Zamierzają zajmować się bezpieczeństwem energetycznym, przygotowaniem Unii na coraz większą falę uchodźców, sprawami budowy dróg, połączeniem Odry kanałami z Dunajem i Łabą no walką o jak największe pieniądze z unijnych dotacji.