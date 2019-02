Co będziemy nosić tej wiosny? Te trendy będą rządzić na ulicach!

Co będziemy nosić tej wiosny? Jak co sezon, wracają trendy z poprzednich dekad. Tym razem cofniemy się.... do początku XXI wieku. Najgorętszymi kolorami będą limonka, neonowy róż oraz koral (kolor roku 2019). Tradycjonalistki odnajdą się w kwiatowych stylizacjach, a miłośniczki stylu boho - w modnych muślinach, tiulach i koronkach. Jeśli stawiamy na mocne akcenty - printy, wyraźne kolory, kokardy, pióra lub frędzle, to raczej w wydaniu total look. Na topie będą motywy artystyczne i styl surferski. A o czym jeszcze będziemy mówić? Zobaczcie najgorętsze stylizacje z wybiegów i ulicy!