Cisowianka Mazovia jest największym i najpopularniejszym w Polsce cyklem maratonów rowerowych. 28 sierpnia 2018 r. odbędzie się maraton MTB oraz wyścigi na szosie w Andrespolu. Trasa w większości jest poprowadzona przez las Gałkowski. Wydarzeniu towarzyszy klasyfikacja najlepszego mieszkańca gminy Andrespol. Wyłoniony zostanie najlepszy mieszkaniec gminy w kategorii Open na dystansach Hobby, Fit, 1/2 Pro i Pro z podziałem na płeć. Szczegóły w artykule poniżej.

Program zawodów

Klasyfikacja Najlepszego Mieszkańca Gminy Andrespol

Opis trasy

Baza noclegowa

Cisowianka Mazovia MTB Marathon Andrespol tworzy maratony z charakterem, dla tych którzy walczą i dla tych, którzy robią to dla przyjemności. 28 sierpnia zawody odbędą się w Andrespolu. Start: Zielone tereny nad stawami przy ul. Źródlanej.Sobota- 15.00 - 17.00 zapisy w Biurze ZawodówNiedziela- 8.00 - 11.30 - zapisy w Biurze Zawodów (dla dystansu Hobby zapisy do godz: 10.00)- 10.15 - ustawianie zawodników w sektorach startowych na dystansie Hobby i ich opiekunów- 10.30 - start dystansu Hobby- 11.15 - ustawianie zawodników w sektorach startowych z dystansu Fit- 11.40 - start dystansu Fit- 11.50 - ustawianie zawodników w sektorach startowych z dystansów ½Pro i Pro- 12.00 - start dystansów ½Pro i Pro- 12.30 - dekoracja dystansu Hobby i klasyfikacji mieszkańców- 13.30 - dekoracja dystansu Fit i klasyfikacji mieszkańców- 14.30 - dekoracja dystansu ½ Pro i klasyfikacji mieszkańców- 15.30 - dekoracja dystansu Pro i klasyfikacji mieszkańców- 16.00 - zakończenieDoraźna pomoc serwisu rowerowego w godz. 8.00-11:30.Na edycji cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2018 w Andrespolu zorganizowana będzie dodatkowa klasyfikacja mieszkańców. Wyłoniony zostanie najlepszy mieszkaniec gminy w kategorii Open na dystansach Hobby, Fit, ½ Pro i Pro z podziałem na płeć.Trasa w większości jest poprowadzona przez las Gałkowski. Nawierzchnia jest zróżnicowana. Występują odcinki kopnego piachu, twarde ścieżki niezależnie od warunków pogodowych ale i takie odcinki które gdy jest mokro są chłonne jak gąbka i jak wyciśnięta gąbka oddają wodę. Kilka odcinków usianych jest korzeniami. Ogólnie płasko, szybko z paroma odcinkami pagórkowatymi.1/2 Pro i Pro Pierwsze 5 km poprowadzone jest przez pagórkowaty teren uliczkami Justynowa, jest tam kilka odcinków piaszczystych. Następnie wjazd w las który zacznie się ścieżką z dużą ilością korzeni, później odcinki płaskie na przemian z pagórkowatymi. Po przecięciu drogi w miejscowości Zielona Góra jedziemy kawałek lasem, a następnie polną mocno piaszczystą drogą w stronę wsi Borowo. Po przecięciu drogi dalej przez pola, trochę lasem i powrót w stronę lasu Gałkowskiego.Po wjechaniu w las Gałkowski ponownie dosyć płasko z odcinkami mocno ukorzenionymi. Po kliku kilometrach odcinek mocno interwałowy z podjazdami i zjazdami. Później kilkukilometrowy odcinek ścieżkami leśnymi, miejscami dużo piachu, ale i twardego podłoża. Po dojechaniu do duktu w pobliżu Justynowa Pro wjeżdża na łącznik i zaczyna drugą pętlę, a 1/2 Pro wjeżdża na ten sam odcinek, który był na początek po wjechaniu do lasu i następnie wyjeżdża z niego wracając jedną z uliczek gdzie był start.Zbliżając się do miasteczka startowego w jego okolicach będzie jeszcze około 2km głównie singlowych ścieżek z przejazdem przez rzeczkę. Jeżeli popada wcześniej, to w tym rejonie będzie błotniście. Do mety dojazd nad trawiastym terenem nad stawami. Wszystkich odcinków asfaltowych razem na pętli jest około 1km i są to praktycznie 2 podjazdy i przelotówki przez asfalt.FIT Pierwsze 3 km asfaltem płasko, następnie wjazd w las na początku z podjazdem, później około 2 km duktu - początkowo zjazd, następnie długi podjazd i jeszcze dłuższy zjazd. Uwaga tu będą duże prędkości, a dukt jest wyłożony podsypką z kamyków. Następnie odcinek pagórkowaty ze zmienną nawierzchnią. Dalej trasa będzie się pokrywać z trasą 1/2 Pro. Jest tam w jednym odcinku tor bocznica do jednostki praktycznie nie używana, gdzie radzimy zejść z roweru.Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wiśniowej Górze (ul. Tuszyńska 113)Informacje dotyczące opłat znajdziecie na stronie organizatora